„Pierwsza miłość”. Samuel przyłapany przez Weronikę na flircie

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Atmosfera w domu Olka i Wiktorii jest bardzo napięta. Jessica celowo wprowadza zamęt w ich życie. Kaśka chce wyjaśnić sytuację z Franciszkiem. Śmiałek zaczyna w programie wspominać zmarłą Annę. Wszystko śledzi oko kamery. Olek i Franciszek domagają się zmiany uczestników w ich domach. O dziwo, dostają na to zgodę. Marzena nie jest zadowolona z obrotu sprawy.

Tymczasem Grażyna jest zirytowana nagłym urlopem, który wzięła Marysia, aby pojechać na wypoczynek z Jakubem. Samuel flirtuje w klinice z pielęgniarkami. Przyłapuje go na tym Weronika. Natomiast Laura przychodzi, by malować w pracowni u Wenerskiego. Otwiera jej Filip. Zaczyna rozmowę o Ance i próbuje rzucić złe światło na Kamila i zmiany w jej pracy. Laura jest zaniepokojona losem córki i traci wenę do malowania. Postanawia natychmiast porozmawiać z zaskoczoną jej obawami Anką.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

