„M jak miłość”. Ula wyjedzie do Australii?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – co w najnowszym odcinku?

Lilka wyznaje Barbarze, jak bardzo żałuje, że zraniła Mateusza. A chłopak przyjeżdża nagle do Grabiny i gdy spotyka byłą żonę na ulicy, odwraca się i odchodzi bez słowa. Ula zdradza Bartkowi, że wcale nie czuje się ostatnio szczęśliwa, wciąż nie wie, co właściwie chciałaby robić w życiu i marzy, by na jakiś czas wyjechać do Australii zwłaszcza do siostry, za którą naprawdę się stęskniła.

Tymczasem Krystyna oraz Staszek szykują się do ślubu, cały czas wspierani przez Rogowskich i Mostowiaków. Kisielowa postanawia wprosić się na uroczystość, mimo że narzeczeni celowo nie wpisali jej na listę gości.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

