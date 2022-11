„Pierwsza miłość”. Iza dzwoni do Kacpra z więzienia. Prosi o pomoc

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Kacper ma pewne wątpliwości, co do stanu zdrowia babci małego Leosia, który uciekł przed swoją operacją. Razem z Marysią próbują przekonać kobietę do badań, które wykluczą ich wątpliwości. Tymczasem Karol nie jest zadowolony z nieobecności Artura w biurze. Kalina jest zaskoczona, że to właśnie ją upoważnił do przejęcia jego funkcji w tym czasie. Dorota stresuje się nowa pracą i obecnością Sandry.

Zrozpaczona Izabela tymczasem dzwoni do syna z więzienia i błaga go o pomoc w wydostaniu jej z tego miejsca. Źle znosi zachowania współwięźniarek. Kacper stara się być opanowany, ale mocno to przeżywa. Widzi to Weronika, która próbuje pocieszyć męża. Kacper podejmuje trudną, ale stanowczą decyzję. Natomiast Janek i Barbara przygotowują się do nagrania pierwszego odcinka reality show w Wadlewie. Max bardzo chce ponownie zaistnieć w telewizji, ale nie najlepiej znosi wiejskie klimaty Wadlewa. Celowo unika też wzroku Malwiny. Tymczasem Tomek zwierza się Arturowi z wciąż niepoukładanych uczuć po rozstaniu z Jolką. Opowiada o randce z Miśką, która ma pomóc mu szybciej zapomnieć o byłej ukochanej.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

