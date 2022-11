„Rysa”. Nowy kryminalny serial. Kiedy premiera?

„Rysa” to ekranizacja bestsellerowej powieści Igora Brejdyganta o tym samym tytule. Produkcja już została doceniona. W 2021 roku otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł – w kategorii: Najlepszy filmowy serial fabularny.

„Rysa” to połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym, w którym największą zagadką okazują się zepchnięte do podświadomości bolesne doświadczenia. To także przekonująca opowieść o kobiecie, która z całych sił stara się odnaleźć w patriarchalnym policyjnym świecie, wygrać z dręczącymi ją lękami i ocalić samą siebie. Czy mimo głębokich cieni, jakie rzucają dawne grzechy, uda jej się to osiągnąć?

„Rysa” – o czym jest serial?

Serial będzie miał osiem odcinków. „Rysa” rozpoczyna się morderstwem bezdomnego alkoholika. Prowadząca śledztwo komisarz Monika Brzozowska przeczuwa, że w sprawie chodzi o coś więcej niż porachunki kloszardów. Kolejne zbrodnie o podobnej charakterystyce potwierdzają jej przypuszczenia. W trakcie kolejnych działań okazuje się, że dawne grzechy zamordowanych wiążą się z błędami młodości Moniki, a największą zagadką historii okazują się jej bolesne doświadczenia zepchnięte do podświadomości.

„Rysa” – kiedy emisja?

W pierwszym odcinku stołeczna policjantka, 38-letnia Monika Brzozowska (Julia Kijowska), jest kobietą po przejściach. W przeszłości była narkomanką. Niestety, od niedawna znów sięga po marihuanę. Prywatnie jest w związku z Piotrem Wasilewskim (Maciej Zakościelny) – szefem agencji reklamowej. Pewnego dnia przełożony, inspektor Leon Stasiak (Zbigniew Zamachowski), oddelegowuje ją do wyjaśnienia sprawy zabójstwa kloszarda. Pomaga jej aspirantka Agata Wójcik (Zuzanna Zielińska). Na miejscu zbrodni pracuje już patomorfolog, dr Grażyna Walińska (Kinga Preis). Udaje się ustalić, że ofiarę pchnięto ostrym narzędziem, a sprawcą był prawdopodobnie mężczyzna.

Monika w kostnicy ma nagły atak paniki, przez chwilę wydaje jej się, że już kiedyś znalazła się w podobnych okolicznościach, widziała martwe ciało z podobnymi obrażeniami. Brzozowska zaczyna terapię u psychologa, dr. Zimeckiego (Janusz Chabior). Tymczasem dochodzi do kolejnej, bardzo podobnej zbrodni. Badając sprawę, Monika odkrywa, że ślady prowadzą do niej samej. Cierpiąca na zaniki pamięci kobieta zostaje wplątana w niebezpieczną grę.

Pierwszy odcinek pojawi się na antenie Polsatu w sobotę 5 listopada 2022 roku o godzinie 23.00.

