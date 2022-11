Masa nowości w listopadzie na HBO Max. Sprawdźcie, co obejrzycie

„Winchesterowie” – premiera: 1 listopada, odc. 1-3; kolejny odcinek 15 listopada



Przed Samem i Deanem byli ich rodzice. Serial Winchesterowie to opowiedziana z perspektywy Deana, porywająca historia miłosna o tym, jak John Winchester poznał Mary Campbell i zaryzykował wszystko, aby nie tylko ocalić swoją miłość, ale i cały świat.



„The Hype”, sezon 2. – premiera: 3 listopada



Rywalizując o kontrakt i 150 tysięcy dolarów, dobrze zapowiadający się projektanci streetwearu przedstawiają swoje prace i przedsiębiorcze zacięcie, aby udowodnić, że ich marka jest przyszłością mody – i jest warta zainteresowania i szumu.



„Cieszę się razem z tobą” – premiera: 3 listopada



Po wygranej z rakiem Joanna Gold marzy o tym by zostać gospodynią kanału telewizyjnego poświęconego zakupom. Kiedy jednak pojawiają się problemy, bohaterka przekonuje się, że spełnienie marzeń może być trudne.



„Harley Quinn”, sezon 3. – premiera: 3 listopada



Chaos i szaleństwo królują w trzecim sezonie tego serialu; po zakończeniu trasy „Eat. Bang! Kill. Tour” Harley Quinn i Poison Ivy wracają do Gotham jako nowa para łajdaków z DC.



„Angielka” – premiera: 10 listopada



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Legendy voguingu” – premiera: 10 listopada



Wywodząca się z undergroundu społeczność ballroom wystawia do rywalizacji zespoły voguinów (znane również jako „domy”). Drużyny stają w szranki w trakcie niewiarygodnych występów. Wszystko po to, żeby osiągnąć status „legend”.



„Joe Pera opowiada” 2. sezon – premiera: 2 listopada



Drugi sezon serialu komediowego, w którym nauczyciel z Górnego Półwyspu Michigan bada takie tematy, jak naleśniki, jagody, jajka, tosty, kiełbasa, bekon, angielskie babeczki, kawa, sok pomarańczowy, syrop klonowy, gofry, chleb kukurydziany i truskawki, i o wszystkim opowiada widzowi.



„Ostry dyżur”, sezon 12. – premiera: 10 listopada



Kultowy już serial opowiadający o pracy izby przyjęć fikcyjnego miejskiego szpitala County General i życiu jego oddanych lekarzy. W obsadzie m.in. Noah Wyle, Maura Tierney, Sherry Stringfield czy George Clooney.



„Wyspa spokoju” – premiera: 11 listopada



Rodowici nowojorczycy, Alec, Dap i Lex, witają przyjaciół ze sceny rapowej, którzy wyruszają na nocną przygodę, odwiedzając odległe miejsca i obcują.



„Selena + szefowie kuchni”, sezon 4. – premiera: 10 listopada



Czwarty sezon programu o gotowaniu, w którym gospodynią jest Selena Gomez. Artystka wkracza na nieznane sobie terytorium - podczas domowej kwarantanny przygotowuje smakowite dania z pomocą łączących się z nią zdalnie i zaproszonych przed kamerę szefów kuchni.



„Choinka marzeń” – premiera: 3 listopada



Dziennikarka Rebecca McBride po 20 latach wraca do rodzinnego miasta, aby rozwiązać zagadkę choinki spełniającej życzenia.



„Odpływ” – premiera: 4 listopada



Licealista Alan i jego przyjaciele – Red i Smitty – włamują się do wakacyjnych domów. Kiedy Alan i jego brat znajdują torbę pełną złotych monet, próbują ukryć je przed innymi. Red jednak wydaje się być gotów zrobić wszystko, aby zdobyć pieniądze.



„Na pięści” – premiera: 4 listopada



Rdzenna Amerykanka angażuje się w walkę swojego życia, której celem jest znalezienie odpowiedzi i zemsta się na mężczyznach odpowiedzialnych za zniknięcie jej siostry. Nagroda na Festiwalu Filmowym Tribeca.



„Dzikość” – premiera: 5 listopada



Link mieszka w przyczepie na wschodnim wybrzeżu ze swoim przemocowym ojcem i młodszym przyrodnim bratem. Kiedy chłopak odkrywa, że jego matka z Mi'kmaw może dalej żyć, zapala w nim nadzieja na lepsze życie i chęć ucieczki. Dwie nagrody na Atlantic Film Festival.



„Silna więź” – premiera: 6 listopada



Kiedy prawa ręka i jedyny przyjaciel starzejącego się gwiazdora filmowego musi wyjechać na kilka tygodni, mężczyzna musi znaleźć jego zastępcę. Rozczarowany życiem aktor i młoda ochroniarz niespodziewanie budują szczególną relację. Gérard Depardieu w głównej roli.



„Sonic 2. Szybki jak błyskawica” – premiera: 6 listopada



Sonic powraca, aby wraz ze swoim pomocnikiem wyruszyć w podróż i powstrzymać doktora Robotnika przed przejęciem niezwykłego szmaragdu.



„Diabolik” – premiera: 7 listopada



Lata 60. XX wieku, fikcyjne miasto Clerville. Zbliżająca się wizyta dziedziczki fortuny Evy Kant, która ma przywieźć ze sobą słynny różowy diament, przyciąga uwagę Diabolika, niezawodnego i tajemniczego gangstera dżentelmena. Nagroda David di Donatello dla najlepszej piosenki.



„Naznaczony”, seria filmów – 11 listopada





„Naznaczony: Rozdział 2” (Insidious: Chapter 2) - Josh i Renai tworzą szczęśliwą rodzinę z trójką małych dzieci. Gdy tragedia dotyka ich małego syna, bohaterowie zaczynają doświadczać rzeczy, których nauka nie jest w stanie wyjaśnić.„Naznaczony: Rozdział 3” (Insidious: Chapter 3) - przerażająca opowieść o dręczonej przez złego ducha nastolatce.„Naznaczony: Ostatni klucz” (Insidious: The Last Key) - Doktor Elise Rainier (Lin Shaye) jest wybitną parapsycholożką, która od lat z sukcesami walczy z różnej maści złymi siłami. Nikt jednak nie wie, że kobieta skrywa mroczny sekret.



„Pióra” – premiera: 11 listopada



Kiedy magiczna sztuczka kończy się niepowodzeniem na przyjęciu urodzinowym dla dzieci, autorytatywny ojciec rodziny zamienia się w kurczaka. Jego żona musi teraz wysunąć się na pierwszy plan i zaopiekować się rodziną.



„Królestwo snów” – premiera: 2 listopada



Opowieść o uwodzicielskiej krainie piękna, przepychu, władzy i pieniędzy ukształtowanej przez wachlarz niezwykłych postaci. W centrum historii znajdują się Bernard Arnault i Francois Pinault, dwaj bezwzględni, ambitni francuscy destruktory, którzy stają się zaciekłymi rywalami. Obydwaj pragną podbić niegdyś cenione domy mody, które z czasem bardzo podupadły.



„Low Country: Dynastia Murdaugh” – premiera: 3 listopada



Trzyczęściowy serial dokumentalny bada spuściznę rodziny Murdaughów, która przez pokolenia miała ogromny wpływ na kształtowanie się systemu prawnego Karoliny Południowej.



„Niebiosa” – premiera: 13 listopada



Czarna komedia przedstawiająca trzy opowieści o wpływie cudów na postkomunistyczne społeczeństwo, które po półwieczu ateizmu na nowo uczy się chrześcijaństwa. Nagroda na MFF w Locarno.

