„Pierwsza miłość”. Artur przyzna się Dorocie do romansu?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Marysia jest zaskoczona tym, co zobaczyła w swoim gabinecie. Weronika postanawia przeprosić ją za niezręczną sytuację. Stara się jednak, by Samuel dokładnie usłyszał, co zaszło między nią a Kacprem. Tymczasem Artur chce wybadać, czy może przyznać się Dorocie do krótkiego romansu z Sandrą. Obawia się jednak, że może to zakończyć ich świeżo odnowiony związek. Sprawa jest bardzo delikatna. Naradza się z Bartkiem i postanawia też wykazać się bardziej jako ojciec Tosi. Tymczasem Brian jest zaniepokojony zachowaniem Artura i informuje o swych obawach niczego nie podejrzewającą Dorotę.

Natomiast Kaśka panikuje przed rozpoczęciem programu dla telewizji, w którym ma wystąpić. Sprawdza czy może się z niego wycofać. Lucynka chce wspierać ukochanego, ale sama jest zestresowana audytem, który ma dziś w King's Fitness. Natomiast Zygmunt Nowaczyk informuje syna o wyroku, jaki zapadł w sprawie Izabeli i chęci składania apelacji. Kacper nie rozumie, dlaczego mimo wszystkiego co mu wyrządziła, ojciec nadal chce pomagać jego matce.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

