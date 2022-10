„M jak miłość”. Aneta montuje w mieszkaniu kamerę. Co na to Olek?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – co w najnowszym odcinku?

Rokowania Karskiego nie są dobre, ale Jakub i tak rozpoczyna leczenie i nie traci nadziei, cały czas wspierany przez Kasię. Przed pójściem do szpitala detektyw spotyka się jednak z notariuszem i cały swój majątek zapisuje ukochanej w testamencie.

Aneta wraca do pracy w klinice, ale chce również kontrolować, co dzieje się w jej domu i instaluje w mieszkaniu kamery. Gdy Olek z Iwoną dowiadują się o jej "inwigilacji", w rodzinie Chodakowskich wybucha ostry konflikt. Kłótnię młodych Aleksandra próbuje łagodzić, tłumacząc synowi pod jaką presją żyje Aneta. Tymczasem Iwona postanawia pomóc Aleksandrze, gdy ta skarży się, że Janek na nowo zaczął ją nękać. W rezultacie obie seniorki nagrywają jego groźby i później ostrzegają, że jeśli nie zostawi Chodakowskiej w spokoju, prześlą film do jego współpracowników oraz biznesowych klientów.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

