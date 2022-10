„Barwy szczęścia”. Kasia straci Ksawerego? Wszystko przez zazdrość

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” odcinek 2674

Kajtek znów spotyka się z Lilly i na pożegnanie namiętnie ją całuje, nieświadomy, że widzi go Sabina. A ta od razu robi synowi wymówki. Patryk i Justin wciąż mieszkają u Oliwki oraz Madzi ukrywając przed dziewczynami fakt, że Jaworscy już dawno się od nich wyprowadzili. Gdy przyjaciółki poznają w końcu prawdę, nie są wcale zadowolone. Ksawery robi się coraz bardziej zazdrosny o czułość, którą Kasia okazuje Maksowi, co dostrzega zaniepokojony Łukasz. Mimo obaw, Sadowscy składają jednak w sądzie wniosek, by oficjalnie zostać rodziną zastępczą dla Maksa. Do tego na kilka dni zapraszają także do siebie Paulinkę.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

Dorota Gardias zmieniła fryzurę. Fani są zachwyceni! „Jak Marilyn Monroe”