Dorota Gardias zmieniła fryzurę. Fani są zachwyceni! „Jak Marilyn Monroe”

Dorota Gardias swoją karierę zaczynała w konkursach piękności – ma na swoim koncie m.in. tytuł Miss Lubelszczyzny. W 1999 roku startowała również w konkursie Miss Polonia. Znalazła się na okładkach magazynów takich jak „CKM”, „Cosmopolitan” czy „Twój Styl”. W 2006 roku rozpoczęła pracę w TVN Meteo, a od 2007 roku współpracuje również z TVN24. Prowadziła kilka formatów telewizji, takich jak m.in. „Projekt plaża nocą” czy „alleZIMA!”. W 2009 roku zwyciężyła w programie „Taniec z gwiazdami”.

Gardias jest też aktywna w swoich mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie zamieszcza fotki przedstawiające jej codzienność – także w towarzystwie córki Hanny. W poniedziałek 10 października na Instagramie celebrytki pojawiły się fotki z uroczystej gali PGE Ekstraligi. Dziennikarka tego wieczoru pełniła rolę prowadzącej imprezę wraz z Marcinem Majewskim.

Internauci porównują Dorotę Gardias do Marilyn Monroe

Przy okazji wydarzenia na ściance Gardias zaprezentowała swój odmieniony wizerunek. Prezenterka miała na sobie dopasowaną suknię z głębokim dekoltem, jednak to nie kreacja wywołała najwięcej komentarzy, a fryzura pogodynki. 42-latka postawiła na nieco dłuższe włosy, które niezwykle przypadły wszystkim do gustu.

instagram

„Czy to już zostanie ta fryzura? Ciężko się przyzwyczaić. Dla mnie te krótkie to petarda, ale teraz to już zgłupiałam”; „Jaka piękna fryzura”; „Piękna jak Marilyn Monroe”; „Czarna Marilyn Monroe”; „Mega fryzura i cudowna sukienka!”; „Obłędna i pani i kreacja” – piszą internauci.

Zdjęcia Doroty Gardias w nowej odsłonie obejrzycie w naszej galerii.

Czytaj też:

Kurzajewski i Cichopek w „PnŚ”. Telewizja Polska wydała oświadczenie