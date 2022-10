„Pierwsza miłość”. Emilka zamieszka z Marcinem?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Marysia rozmawia z lekarzem na temat stanu zdrowia Michała. Mimo złych rokowań, nie jest w stanie podjąć ostatecznej decyzji o jego odłączeniu od aparatury podtrzymującej życie. Natomiast Kinga i niezadowolony z jej obecności, Tomek wyruszają na wycieczkę klasową. Młodzież ma swój pomysł na spędzenie przejazdu do miejsca wypoczynku. Czy uda im się to zrobić w tajemnicy przed opiekunami? Na trasie dochodzi do pewnego incydentu.

Do Kacpra tymczasem przychodzi adwokat Izabeli. Prosi go, aby zajął się sprawą jego klientki. Kacper nie jest zainteresowany pomocą matce. Wciąż ma do niej żal o kłamstwa, których się dopuściła. Nie chce mieć wpływu na złagodzenie wyroku sądu. Natomiast Emilka cieszy się z powrotu Marcina i relacji, którą starają się odbudować. Rozważają wspólne zamieszkanie, ale martwią się, czy Marta jest gotowa na wyprowadzkę.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

