Adnan Syed został wypuszczony na wolność po 23 latach w więzieniu. Jego sprawę znamy z dokumentu HBO

Sprawę Adnana Syeda w Polsce możemy znać przede wszystkim z dokumentu HBO z 2019 roku „Sprawa przeciw Adnanowi Syedowi”, jednak w Stanach Zjednoczonych znów stała się ona bardzo medialna po tym, jak w 2014 roku nagłośnili ją twórcy podcastu zatytułowanego „Serial”.

W poniedziałek 19 września sędzia okręgu Baltimore Melissa Phinn obaliła wyrok, który skazywał Syeda za morderstwo, popełnione rzekomo w 2000 roku. Wcześniej wniosek w tej sprawie sporządzili prokuratorzy stanowi, wyjaśniając, że przeprowadzone niedawno śledztwo wykazało nie tylko nowe informacje dotyczące „zaangażowania dwóch alternatywnych podejrzanych”, a również „podważyło wiarygodność najważniejszych dowodów, przedstawionych w procesie sądowym”.

Oskarżenie Adnana Syeda

Hae Min Lee zaginęła 13 stycznia 1999 roku. Ostatni raz widziana była, gdy opuszczała kampus Woodlawn High School. Później miała odebrać swoją młodszą kuzynkę z przedszkola, jednak nie dotarła już na miejsce. Tego dnia funkcjonariusze policji telefonowali do wszystkich znajomych dziewczyny, w tym Adnana Syeda, który był jej chłopakiem. Poinformował on stróży prawa, że widział ją tego samego dnia mniej więcej w czasie, gdy kończyły się zajęcia w szkole.

Częściowo zakopane ciało Lee zostało znalezione w Leakin Park w Baltimore 9 lutego. Policja przekierowała uwagę na to, kto zgłosił znalezienie ciała. Funkcjonariusze otrzymali w tej sprawie anonimowy telefon sugerujący przy okazji, że powinni oni skupić swoje śledztwo na byłym chłopaku i koledze z klasy Lee Adnanie Syedzie. Jeden z jego przyjaciół stwierdził też, że wyraził on zamiar zabicia dziewczyny i pomógł mu pochować jej ciało po tym, jak przyznał się, że to zrobił. 16 lutego Syed został aresztowany, a 28 lutego oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. 25 lutego 2000 r. ława przysięgłych uznała Syeda winnym morderstwa pierwszego stopnia, porwania, uwięzienia i rozboju.

Próby apelacji

Syed pierwszą apelację złożył w 2003 roku. Drugą w 2010, powołując się na to, że reprezentująca go wówczas adwokat Cristina Gutierrez celowo mu nie pomogła, nie skupiając się na tym, że miał on alibi. Jedna z koleżanek chłopaka Asi McClain twierdziła, że rozmawiała z Adnanem w bibliotece, dokładnie w czasie, gdy Lee miała zostać zaatakowana na parkingu kilka kilometrów dalej. Apelacja po raz kolejny została odrzucona. Przez następne lata Syed starał się wywalczyć nowy proces w sprawie. Po raz ostatni w 2019 roku.

