Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Igor nie radzi sobie z córką

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3491.?

Iga już nigdy nie wybaczy Michałowi? Ignaś bardzo źle znosi wyprowadzkę taty – błaga Igę, żeby wybaczyła Michałowi. W pracy Przybysz rozmawia z Robertem – nie wyobraża sobie, żeby wrócili do siebie z Brzozowskim. Podczas rozmowy Iga dostaje bolesnego skurczu brzucha…

Igor ma spore problemy z córką, która jest rozbita przedłużającą się nieobecnością Elżbiety. Nastolatka opuściła się w nauce, stroi fochy i kłóci z ojcem. Zdenerwowany Nowak daje córce szlaban na wyjścia – ta jednak po lekcjach idzie z Majkiem na randkę do lasu. To, co tam widzą przeraża ich.

Weronika odwiedza w szpitalu Pomorską – kobieta jest nadal przekonana, że mąż dosypuje jej czegoś do jedzenia. Przed szpitalem czeka na Roztocką Pomorski i próbuje ją zastraszyć. Tymczasem Jan zostaje przyłapany przez swoją asystentkę na przeglądaniu jej komputera. To nie jest jego szczęśliwy dzień – wieczorem zostaje wyrzucony z domu przez Weronikę.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

TVP i Polsat ukarane przez KRRiT. Chodzi o Sylwestra