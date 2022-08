Co oglądać w weekend na Netflix? Lista nowości serwisu

Sandman

Po latach Morfeusz, Król Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.



Singiel w Nowym Jorku

Nowojorski agent nieruchomości po 17 latach rozstaje się z partnerem i musi zaczynać życie od nowa jako singiel po czterdziestce. Łatwo nie będzie.



My Dad's on Death Row

Dokument przedstawia sprawy dwóch mężczyzn przebywających w celi śmierci w Teksasie oraz traumatyczny wpływ dokonanych przez nich zbrodni i wyroków na ich córki.



Najbardziej znienawidzony człowiek w internecie

Nieustępliwa matka rozpoczyna internetową krucjatę przeciwko bezwzględnemu założycielowi serwisu, na którym ktoś w ramach zemsty umieścił intymne zdjęcia jej córki.



Antyterapia

Reżyser filmowy trafia do kliniki leczenia z alkoholizmu i odkrywa, że personelowi zależy bardziej na zyskach, niż na pacjentach.



Argentyński skok stulecia

Film dokumentalny odsłania kulisy największego napadu na bank w historii Argentyny.





Zabiłem swojego ojca

Anthony Templet zastrzelił swojego ojca i nigdy temu nie zaprzeczył. Znacznie bardziej skomplikowane są jednak przyczyny tej dotyczącej dwóch rodzin decyzji.



Perswazje



Osiem lat temu Anne Elliot dała się przekonać, żeby nie wychodzić za przystojniaka z biednej rodziny. Czy gdy spotkają się znowu, ponownie zrezygnuje z szansy na miłość?



Za duży na bajki



Rozpieszczony gracz chce wziąć udział w nadchodzącym turnieju, ale choroba jego matki i ekscentryczna ciotka zmuszają go do przemyślenia swoich priorytetów.



Inna Ja



Trzy przyjaciółki przyjeżdżają do nadmorskiego miasteczka, gdzie zgłębiają swoją duchowość i niespodziewanie muszą zmierzyć się z rodzinnymi traumami z przeszłości.



Gray Man



Nieuchwytny oficer CIA odkrywa kompromitujące sekrety agencji. Jego śladem rusza bezwzględny agent socjopata, który wyznaczył nagrodę za jego głowę.



Oddychaj



Kiedy niewielki samolot rozbija się na kanadyjskim pustkowiu, jedyna ocalała z katastrofy osoba musi podjąć walkę z żywiołami i własnymi demonami, aby przeżyć. Czytaj też:

