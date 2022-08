HBO Max zniknie z rynku. Powstanie nowa platforma

Fuzję ogłosił w czwartek 4 sierpnia David Zaslav, prezes Warner Bros. Discovery, niedawno utworzonego konglomeratu medialnego. Zapowiedział, że połączenie platform oznacza, że w jednym miejscu oglądać będziemy mogli m.in. serię o Harrym Potterze i „Przyjaciół” jak i produkcje Discovery jak „Deadliest Catch” czy „Worst Cooks in America”. Warner Bros. Discovery opracuje również 10-letni plan na stworzenie serii z DV Comics, które obejmują Supermana czy Wonder Woman, podobny do uniwersum, które zrobił Marvel.

– Mając na uwadze rynek streamingowy, naszym najwyższym priorytetem jest teraz uruchomienie zintegrowanej usługi VOD. (...) Nasza strategia w tym segmencie ewoluowała w ciągu ostatniego roku i naprawdę uważamy, że widać w niej jak na niego spoglądamy: nie chcemy, żeby nasz globalny plan monetyzacji był od niego uzależniony, ale żeby był ważny – powiedział David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery.

Na co liczy Warner Bros. Discovery?

Fuzja HBO Max i Discovery Plus ma wpłynąć na zmniejszenie strat w dobie szerokiej oferty platform streamingowych. Firma zapowiedziała też, że możliwe będzie korzystanie z serwisu za darmo, jeżeli subskrybenci zgodzą się na reklamy.

Warner Bros. Discovery spodziewa się, że dzięki fuzji, w 2025 roku zwiększy liczbę swoich subskrybentów o ponad 40 proc. – tj. z obecnych 92 mln do 130 mln. Dla porównania Netflix ma 220 mln płatnych subskrybentów na całym świecie, natomiast Disney Plus ma ich 138 mln.

Kiedy nowa platforma zastąpi HBO Max?

Według planu, połączenie platform w jedną i udostępnienie jej na nowe rynki nastąpić ma: w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku, następnie tego samego roku w Ameryce Łacińskiej, a w 2024 w Europie i Azji.

