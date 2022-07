Najlepsze seriale na HBO Max

Schody



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



Obsesja Eve



Agentka brytyjskiego wywiadu obsesyjnie usiłuje schwytać psychopatyczną zabójczynię.



Ostre przedmioty



Dziennikarka zmagająca się z trudną przeszłością wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby napisać artykuł o morderstwie dwóch dziewczynek, które miało tam miejsce.



Wielkie kłamstewka



Idealne życie trzech matek przybiera nieoczekiwany obrót, gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni.



Od nowa



Życie odnoszącej sukcesy terapeutki z dnia na dzień wywraca się do góry nogami.



Allen kontra Farrow



Analiza jednego z najbardziej publicznych skandali Hollywood - trwającej od wielu lat sprawy zarzutów o molestowanie stawianych pod adresem Woody'ego Allena, także jego późniejszy proces o opiekę i związek Allena z córką Mii Farrow, Soon-Yi.



Fosse/Verdon



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką. Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba. Razem zmieniają oblicze amerykańskiej rozrywki. Cena tego jest jednak bardzo wysoka… Kapitalnie zagrany miniserial opowiadający o życiu niezwykłego amerykańskiego duetu kreatywnego – Boba Fosse'a oraz Gwen Verdon. Para przez pół wieku dominowała w świecie nowojorskiej rozrywki.



Kocham cię, teraz umieraj



Dokument o sprawie samobójstwa nastolatka, która wywołała ogromną dyskusję publiczną w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku.



Morderstwo w Madison



Dokument o trudnej podróży i poszukiwaniach młodego mężczyzny zdeterminowanego, by dotrzeć do szczegółów dotyczących morderstwa jego matki.



Miasto na wzgórzu



Historia sojuszu między idealistycznym prokuratorem a skorumpowanym agentem FBI, który zmienił oblicze Bostonu.



The Newsroom



Pracownicy odpowiedzialni za produkcję programu z wiadomościami oraz prezenter tychże próbują podwyższyć oglądalność i zająć większy rynek odbiorców.



Przeklęty. Życie i śmierci Roberta Dursta



Milioner zostaje posądzony o udział w zaginięciu żony oraz morderstwo przyjaciółki i sąsiada.



Złap i ukręć łeb



Ekranizacja kameralnych wywiadów z sygnalistami, dziennikarzami, prywatnymi detektywami i informatorami przeprowadzonymi przez zdobywcę Pulitzera, Ronana Farrowa, podczas pracy nad jego podcastem i książką pod tym samym tytułem.



Życie seksualne studentek



Historia czterech współlokatorek z college’u, które rozpoczynają studia na prestiżowym Essex College. Oto prawdziwa fuzja sprzeczności i hormonów. Czytaj też:

