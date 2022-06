Ustawki w ​„Sanatorium miłości”? Jedna z uczestniczek wyjawiła prawdę

Za nami 4. sezon programu „Sanatorium miłości”. Jednym z kulminacyjnych momentów tej edycji były z pewnością zaręczyny Ani i Piotra w finałowym odcinku. Niestety para zdążyła już się rozstać, co wywołało plotki o „ustawkach” w show prowadzonym przez Martę Manowską.

„Ustawki” w „Sanatorium miłości”?

Monika Zajączkowska, jedna z uczestniczek 4. sezonu „Sanatorium miłości”, wciąż spotyka się z poznanym tam Andrzejem Sikorskim. Teraz kobieta postanowiła raz na zawsze uciąć domniemania dotyczące „ustawek” w programie.

– My na drugi dzień zapomnieliśmy o tych kamerach, o tym, że one nas cały czas filmują, więc byliśmy naturalni, byliśmy sobą – podkreśliła w rozmowie z „Telemagazynem”. – W „Sanatorium miłości” nie było żadnego ustawiania, że teraz zrobimy związek tej z tym – czegoś takiego absolutnie nie ma – zapewniła.

Zajączkowska dodała, że dobrym przykładem jest tutaj Piotr, który „na początku zafascynował się Natalią, a później w jakiś sposób zauważył Anię”. – To była jego osobista decyzja, nikt na niego nie wpływał i to, jak to wszystko się toczyło, to była decyzja tych osób, które były w ten związek – obojętnie o jakim związku mówimy – zaangażowane. Na pewno nie ma tutaj żadnej ingerencji produkcji. Komentarze, że to ustawka, są niezgodne z prawdą – zaznaczyła, dodając, że decyzją Piotra o oświadczynach, zaskoczeni byli wszyscy uczestnicy.

„Sanatorium miłości” - zasady programu

Niezwykły format Telewizji Polskiej, który cieszy się wielkim zainteresowaniem widzów. Oglądalność każdej edycji sięga kilku milionów. Program jest również doceniany poza Polską. Pierwszą nagrodę otrzymał w Cannes podczas targów telewizyjnych MIPTV. Podczas prezentacji Eurodata TV Worldwide program uznano za jedną z najbardziej udanych premier telewizyjnych 2019 roku.

W każdej edycji do sanatorium przyjeżdża dwanaście samotnych, pochodzących z różnych zakątków Polski osób. Sześć kobiet i sześciu mężczyzn połączy pobyt w malowniczo położonym miejscu: w pierwszych dwóch edycjach był to Ustroń, w kolejnych dwóch – Polanica. Bohaterowie programu uczestniczą w rozmaitych aktywnościach fizycznych, wycieczkach oraz szczerych rozmowach z gospodynią programu. Na wszystkich czekają emocjonujące atrakcje, podnoszące kondycję fizyczną zabiegi oraz ekscytujące przygody. Podczas całego turnusu, dwunastką seniorów opiekuje się Marta Manowska.

