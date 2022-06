Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Luśka naprawdę jest siostrą Elizy?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3442.?

Eliza żąda od ojca potwierdzenia ojcostwa Luśki! Eliza nie wierzy, że Luśka jest jej przyrodnią siostrą – podejrzewa, że chce ona po prostu wykorzystać jej ojca. Bergowa zdobywa włos dziewczyny i daje ojcu – niech zrobi badania genetyczne. Ich rozmowę przerywa telefon – pijana Luśka narozrabiała w knajpie. Kwitnie romans Magdy i Zakościelnego – mężczyzna nie wie, co planuje jego żona. Kasia w szoku – żona Zakościelnego prosi ją o pomoc w przygotowaniu małej Marysi do konkursu piękności! Oburzony Darek próbuje uświadomić Justynie, jaką krzywdę wyrządzi jego przyrodniej siostrze – Zakościelna jest niewzruszona. Tymczasem jej mąż nie ma czasu na problemy rodzinne – jego romans z Magdą kwitnie! Kolenda nie chce Darii w szpitalu? Do Darii dzwoni psycholog z oddziału Kamila – prosi o spotkanie w szpitalu. Na miejscu mówi Dziedzicównie, że wczoraj był pod wrażeniem tego, jak pomogła żonie zmarłego nagle mężczyzny. Proponuje dziewczynie staż w szpitalu. Daria jest szczęśliwa – do momentu rozmowy z dyrektorką szpitala. Kolenda jest przeciw.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

