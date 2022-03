Co czeka nas w kolejnym odcinku „Barw Szczęścia”? Mamy streszczenie

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Iwona zjawia się w szpitalu, by odebrać Tomka. U boku Kępskiego są już Wiktor i Grażyna, która w widoczny sposób zabiega o względy ojca swojego syna. W domu, gdy zakochani zostają wreszcie sami, Tomek zadaje Pyrce ważne pytanie. Klara znów ma się spotkać z Adlerową w sądzie na ogłoszeniu wyroku. Wcześniej jej rywalka zjawia się jednak w domu Pyrków i proponuje dziewczynie ugodę. Klara i Hubert zastanawiają, czy nie lepiej byłoby ją przyjąć, zwłaszcza że potrzebne są im pieniądze. Podkomisarz Kodur przekazuje Natalii nowe informacje w sprawie zabójstwa Prota, które nie są korzystne dla Jowity. Jaworski postanawia wyrzucić Justina i Sławkę na bruk. Nie chce, by kojarzono go z aferą o morderstwo.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

