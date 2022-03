Wednesday Addams. Christina Ricci wystąpi w serialu Tima Burtona dla Netflix!

Wszystko wskazuje na to, że Christina Ricci, którą fani dobrze znają z „Rodziny Addamsów”, wróci do rodzinnej rezydencji! Jak ogłosił dziś Deadline, aktorka dołączyła do obsady wyczekiwanego serialu „Wednesday”, tworzonego przez Tima Burtona dla Netfliksa. Nie zagra jednak starszej wersji bohaterki, z którą jest kojarzona.

Już w maju ubiegłego roku informowaliśmy, że Tim Burton wybrał swoją Wednesday Addams. W główną bohaterkę w nadchodzącej serii dla Netflix wcieli się Jenna Ortega, którą widzowie kojarzyć mogą z produkcji „Rodzina od środka”, „Dzień na tak”, „The Babysitter: Killer Queen” czy „The Fallout”. „Wednesday” będzie pierwszym serialem Tima Burtona dla Netfliksa. Reżysera znamy z hitów takich jak „Edward Nożycoręki”, „Miasteczko Halloween”, „Sok z Żuka” czy „Gnijąca panna młoda”. Co wiemy o serialu Tima Burtona dla Netfliksa? Już wiemy, że streamer pokaże osiem odcinków serialu opartego na postaci stworzonej przez Charlesa Addamsa. Będzie opisywał lata, w których Wednesday studiowała w Nevermore Academy. Zobaczymy, jak próbuje opanować własne zdolności parapsychologiczne, udaremnić serię morderstw oraz rozwikłać tajemnicę sprzed 25 lat, w którą uwikłani są jej rodzice. Fanów Christiny Ricci, która w Wednesday wcielała się w serii filmów z lat 90., ucieszy z pewnością fakt, że ją także zobaczymy na ekranie w nadchodzącym serialu. Pewne jest jednak że pojawi się w zupelnie nowej roli. Prawdopodobnie będzie to postać, w którą wcielić się miała wcześniej Thora Birch, która zrezygnowała z projektu ze względów osobistych. Miała ona portretować zarządzającą akademikiem Nevermore Academy, w którym mieszka Wednesday. Chociaż nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery serialu, wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go jeszcze w 2022 roku. Czytaj też:

