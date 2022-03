HBO Max już w Polsce. Podpowiadamy, jak korzystać z serwisu. Co obejrzymy?

Strona HBO Max jest bardzo intuicyjna. Z lewej strony rozwinąć możemy pasek, który zawiera kategorie takie jak: seriale, filmy, originals, na czasie i ostatnio dodane. Kolejną listą na stronie głównej są oczywiście gatunki filmowe. Poniżej znajdziemy loga uznanych światowych marek, takich jak Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network oraz Max Original. Po kliknięciu w nie, zostajemy przekierowani na specjalną, dedykowaną stronę z tymi treściami.

Jakie filmy, seriale i programy obejrzymy na HBO Max?

W zakładce HBO znajdziemy znane nam już dobrze produkcje, takie jak: „Wielkie kłamstewka”, „The Undoing”, „Mare z Easttown”, „Sceny z życia małżeńskiego”, „Euforia” czy „Mogę cię zniszczyć”. W MAX Originals znajdziemy m.in. „I tak po prostu..”., „Stewardesa”, „The sex lives of college girls”, „Kamikaze”, „Valley of Tears”, „The Girl Before”. „Komediantki”, „Skazana na siebie”, „Station Eleven” czy „The Hype”. Warner Bros. proponuje nam „Diunę”, „Matrix. Zmartwychwstania”, „Wszystkich świętych New Jersey”, „Kosmiczny mecz nowa era”, „Tenet” czy „King Richard”. A w zakładce DC znajdziemy m.in. „Aquaman”, „Jokera”, „Doom Patrol”, „Wonder Woman”, „Batmana” czy bardzo, bardzo dużo części „Scooby-Doo” (podobnie jak w zakładce Cartoon Network).

Ile kosztuje HBO Max?

Dotychczasowi użytkownicy HBO GO, subskrybujący serwis bezpośrednio, zostają automatycznie przeniesieni do HBO Max, a cena ich subskrypcji od dzisiaj będzie wynosić jedynie 19,99 zł miesięcznie. To dzięki ofercie specjalnej przygotowanej na start, w ramach której dotychczasowi użytkownicy otrzymali na zawsze zniżkę 33 proc. od miesięcznej ceny subskrypcji HBO Max.

Nowi użytkownicy także będą mogli skorzystać z promocyjnej zniżki, jeżeli wykupią subskrypcję w serwisie do dnia 31 marca br. włącznie. Po tej dacie koszt miesięcznej subskrypcji będzie wynosił 29,99 zł. Dodatkowo po 31 marca 2022 r. wprowadzony zostanie także roczny plan subskrypcji HBO Max w cenie 234,99 zł, w ramach którego użytkownicy otrzymają dostęp do biblioteki serwisu na rok w cenie jedynie ośmiu miesięcy. Aby zarejestrować się w HBO Max należy wejść na stronę: http://www.hbomax.com. Serwis HBO Max dostępny jest również za pośrednictwem wybranych operatorów.

