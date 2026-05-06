Talya Çelebi. Kim jest aktorka, która podbiła serca Polaków?

Tureckie seriale od lat rządzą polskimi domami, a jedną z twarzy tego trendu stała się ostatnio młoda aktorka, którą widzowie TVP2 pokochali jako zbuntowaną, wrażliwą pannę młodą wciągniętą w świat, którego nie wybierała. Talya Çelebi to nazwisko, które warto zapamiętać.

Kim jest Talya Çelebi, czyli serialowa „Panna młoda”?

Talya Çelebi urodziła się 6 lipca 2000 roku w Stambule. Pochodzi z rodziny o korzeniach w różnych regionach Turcji, ale dorastała w największym tureckim mieście, w Stambule również stawiała pierwsze zawodowe kroki.

Z wykształcenia jest aktorką teatralną — ukończyła konserwatorium na Mimar Sinan Güzel Sanatlar, jednej z najbardziej renomowanych uczelni artystycznych w Turcji. Wspominała, że pierwotnie dostała się na inną uczelnię w Ankarze, ale po roku wróciła do Stambułu i zdała egzaminy na wymarzone konserwatorium. Konsekwencja już wtedy była jej znakiem rozpoznawczym.

Na ekranie pojawiała się początkowo w epizodach, m.in. w produkcji „Aile". Prawdziwy przełom przyniosła główna rola w serialu „Gelin", który polscy widzowie znają pod tytułem „Panna młoda".

Hançer z serialu „Panna młoda”. Jedna rola, która zrobiła z niej gwiazdę

W serialu Talya Çelebi wciela się w Hançer, młodą kobietę wciągniętą w aranżowane małżeństwo z zamożnym Cihanem. Postać ta łączy w sobie empatię i wrażliwość z twardą obroną własnej godności i chyba to właśnie ta mieszanka przykuwa widzów na całym świecie do ekranów.

Tureckie media podkreślają, że aktorka tworzy swoją ekranową bohaterkę dość minimalistycznie. Bez przerysowania, często samą mimiką i spojrzeniem. Sama przyznaje, że w Hançer zobaczyła wiele siebie, przede wszystkim w tym, jak jej bohaterka „wybiera bycie dobrym człowiekiem” nawet wtedy, gdy okoliczności wcale do tego nie zachęcają.

Serial emitowany jest na antenie TVP2 od poniedziałku do soboty o godz. 17:20, z powtórkami wczesnym popołudniem — najczęściej ok. 13:15, a w soboty ok. 13:05. Odcinki tureckiego serialu dostępne są również w serwisie TVP VOD.

Kotka i… Iron Maiden. Gwiazda tureckiego serialu prywatnie

Na co dzień Talya Çelebi konsekwentnie oddziela życie zawodowe od prywatnego. Nie buduje rozpoznawalności na skandalach ani sensacji, a o relacjach osobistych mówi niechętnie. Plotki o romansie z ekranowym partnerem nigdy nie zostały przez nią potwierdzone.

W dni wolne szuka ciszy i prostych rytuałów: czyta, zapala świecę, spędza czas z kotem, ogląda filmy, spaceruje. Rysowanie i malowanie traktuje jako formę terapii. Jak na młodą aktorkę i dzisiejsze czasy zaskakuje muzycznymi gustami. W młodości fascynowała ją muzyka rockowa, a w jej wypowiedziach powracają nazwy takich zespołów jak AC/DC, Metallica, Iron Maiden czy turecki Duman.

Jedno wyraźnie ją irytuje: komentarze sprowadzające ją do wyglądu i insynuacje dotyczące ingerencji w urodę, bo odwracają uwagę od tego, co dla niej naprawdę ważne — warsztatu i rzemiosła. „Panna młoda” to dla niej dopiero start. Marzy o rolach poruszających ważne tematy społeczne i o pracy z aktorami, których podziwia.

