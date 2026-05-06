To 19-letnia wnuczka legendy kina i córka aktorki z kultowego serialu. Widzicie podobieństwo?

Lucia Sofia Ponti urodziła się 12 maja 2006 roku w Genewie jako córka Edoardo Pontiego i Sashy Alexander. Jej ojciec jest synem jednej z najbardziej rozpoznawalnych aktorek światowego kina – Sophii Loren, uznawanej za ikonę i symbol seksapilu. Z kolei jej matka to ceniona aktorka, znana m.in. z roli Gretchen Witter w kultowym serialu „Jezioro marzeń”.

Lucia jest pierwszą wnuczką legendarnej gwiazdy. Jej rodzice oddali hołd laureatce Oscara, nadając córce drugie imię „Sofia”. Jeszcze przed jej narodzinami Edoardo Ponti stworzył dla niej wyjątkowy zbiór wierszy, który później opublikował w książce „Listy od młodego ojca” (2018).

„Wszystkie te wiersze były adresowane do mojej córki, niczym plan działania – jak żyć, jak kochać, jak pamiętać” – mówił w czerwcu 2018 roku w radiu 89.7 FM w Milwaukee.

To robi wnuczka Sofii Loren. Studia na prestiżowej uczelni i modeling

Choć dorastała z dala od medialnego zgiełku, jej rodzice od czasu do czasu dzielili się jej zdjęciami i nagraniami. Dziś 19-latka sama coraz śmielej zaznacza swoją obecność w mediach społecznościowych. Szerszej publiczności zaprezentowała się podczas prestiżowego Le Bal des Débutantes w 2024 roku – wydarzenia, które od lat symbolicznie wprowadza młode kobiety do świata elit. Wśród jego uczestniczek znalazły się wcześniej m.in. Margaret Qualley i Lily Collins.

– Moja babcia zawsze wierzyła w ponadczasową elegancję i znaczenie ubrań, które odzwierciedlają nasze prawdziwe ja – mówiła Ponti podczas wydarzenia. W wywiadzie dla „Hello!” zdradziła również, że od 14 lat trenuje taniec, dlatego nie obawiała się tradycyjnego walca.

Obecnie Lucia Sofia Ponti studiuje anglistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Browna w stanie Rhode Island. Jej mama podzieliła się w mediach społecznościowych emocjonalnym wpisem z momentu jej wyprowadzki do akademika:

„Cóż, to się wydarzyło. Jako rodzic nigdy nie jesteś gotowy na taki moment. To było wzruszające, piękne i trudne. Niech ta nowa podróż będzie pełna światła, nauki i wspomnień. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni”.

Z jej profilu na Instagramie wynika również, że rozwija karierę modelki i współpracuje z agencją IMG Models.

