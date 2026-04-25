Porzucili żony dla młodszych kobiet. Kulisy głośnych rozstań gwiazd

Starszy, wpływowy mężczyzna, młodsza partnerka i była żona, która nagle znika z pierwszego planu. Brzmi jak kiepski scenariusz? To po prostu życie! Wielkich gwiazd Hollywood.

Gwiazdy wybierają młodsze. Kryzys wieku średniego w Hollywood?

Zjawisko „wymiany” partnerek nie jest niczym nowym, ale w świecie celebrytów widać je jak na dłoni. W branży, gdzie pieniądze i sława otwierają niemal każde drzwi, pokusa zaczęcia wszystkiego od nowa pojawia się częściej niż gdzie indziej. Często oznacza to rozstanie z wieloletnią partnerką na rzecz młodszej kobiety.

Historie tych gwiazd pokazują, że w świecie wielkich pieniędzy i jeszcze większych ego pewne scenariusze powtarzają się z uporem. Różne nazwiska, różne okoliczności, ale finał często wygląda podobnie. Czasami gwiazdy są w stanie ułożyć sobie od nowa, czasami to niekończący się łańcuch wymiany na wciąż nowe, wciąż młodsze partnerki. Niektórym udaje się pozostać w przyjaźni, inni bezpowrotnie palą za sobą mosty, niszcząc przy tym całe rodziny.

Gwiazdy, które rzuciły żony dla młodszych. Czasami wielokrotnie!

Ronnie Wood. Po 20 latach małżeństwa burzliwy romans



Gitarzysta The Rolling Stones przez ponad dwie dekady był związany z Jo Wood. Ich relacja zakończyła się w 2009 roku, gdy muzyk związał się z 18-letnią kelnerką Jekatieriną Iwanową. Ich relacja była burzliwa i zakończyła się po 18 miesiącach.

W autobiografii Jo wspominała m.in. sytuację, gdy młoda partnerka Wooda podpaliła sobie włosy, próbując zapalić papierosa nad kuchenką gazową. Sam muzyk miał wtedy powiedzieć do żony: „Czyż ona nie jest zabawna? Przypomina mi ciebie, kiedy byłaś młoda”.

Ostatecznie Wood w 2012 roku poślubił trzecią żonę, Sally Humphreys (na zdjęciu), młodszą od niego o 30 lat.



Kelsey Grammer: szybki rozwód i jeszcze szybszy ślub



Aktor znany z serialu „Frasier” rozstał się z Camille Grammer w 2010 roku, a już chwilę później oświadczył się młodszej o wiele lat stewardesie Kayte Walsh. Ślub odbył się zaledwie kilka tygodni po sfinalizowaniu rozwodu.

Walsh po latach przyznała: „Nie jestem dumna z tego, jak zaczynaliśmy. Bo on był w związku małżeńskim”.



Ryan Phillippe i rozpad „złotej pary”



Ryan Phillippe i Reese Witherspoon uchodzili za jedną z najbardziej idealnych par Hollywood. Ich małżeństwo zakończyło się w 2007 roku, gdy aktor związał się z młodszą od jego żony Abbie Cornish, poznaną na planie filmu.

Aktorka przyznała później, że początek ich relacji był dla niej „naprawdę trudnym okresem” ze względu na ogromne zainteresowanie mediów.



Marilyn Manson: jak zwykle kontrowersje



Małżeństwo Marilyna Mansona i Dity Von Teese zakończyło się po niespełna roku. Powodem miały być niewierność i uzależnienia artysty. W tle pojawiła się młodsza Evan Rachel Wood, z którą muzyk później się zaręczył.

Wood po latach oskarżyła Mansona o przemoc, pisząc: „Mój oprawca nazywa się Brian Warner, znany światu również jako Marilyn Manson”.



Ewan McGregor: romans z planu



Po 22 latach małżeństwa aktor rozstał się z Eve Mavrakis. Wkrótce potem pojawiły się zdjęcia, na których całuje swoją młodszą partnerkę z planu „Fargo”, Mary Elizabeth Winstead.

Sytuacja wywołała napięcia w rodzinie. Córka aktora publicznie skrytykowała nową partnerkę ojca, choć z czasem złagodziła swoje stanowisko.



Rowan Atkinson: rozwód w 65 sekund, który zniszczył rodzinę



Aktor znany jako Jaś Fasola zakończył 23-letnie małżeństwo z Sunetrą Sastry w ekspresowym tempie – rozwód trwał zaledwie 65 sekund. Niedługo później związał się z młodszą o ponad 30 lat aktorką Louise Ford.

Rozstanie było trudne dla rodziny, a jego córka otwarcie mówiła o poczuciu zagubienia i samotności.



Brad Pitt: nowe relacje po burzliwych rozstaniach



Po rozwodzie z Jennifer Aniston Brad Pitt związał się z Angeliną Jolie (na zdjęciu), z którą spędził kilkanaście lat. Po ich głośnym rozstaniu aktor związał się z modelką Ines de Ramon, młodszą od niego o blisko 30 lat.



Ben Affleck i skomplikowane życie uczuciowe



Po rozstaniu z Jennifer Garner aktor związał się z producentką „Saturday Night Live” Lindsay Shookus. Później był w relacji z Aną de Armas, by ostatecznie wrócić do Jennifer Lopez, z którą po latach wziął ślub.

Sam Affleck podkreślał, że jego rozwody nie kryją sensacyjnych tajemnic: „Nie ma skandalu, opery mydlanej ani intrygi”.



Sean Penn i kolejne młodsze partnerki



Aktor przez lata wiązał się z dużo młodszymi kobietami – od Petry Němcovej po Scarlett Johansson i Leilę George, młodszą o 31 lat. Sam przyznał po jednym z rozstań: „Spieprzyłem to małżeństwo” (z Robin Wright — przyp. red.).



Sylvester Stallone: szybkie zmiany w życiu prywatnym



Aktor porzucił pierwszą żonę dla 22-letniej Brigitte Nielsen. Po ich rozwodzie niemal natychmiast związał się z kolejną młodszą partnerką, Jennifer Flavin, z którą jest do dziś, mimo kryzysów.



Mel Gibson: jeden z najdroższych rozwodów w show-biznesie



Rozstanie z Robyn Moore (na zdjęciu) po niemal 30 latach kosztowało aktora fortunę. W tle pojawił się związek z o wiele młodszą rosyjską muzyczką Oksaną Grigoriewą, który zakończył się kolejnym głośnym konfliktem i batalią sądową.

