Nie żyje Wiesław Myśliwski. Wybitny polski pisarz kilka dni temu obchodził urodziny

Wiesław Myśliwski urodził się 25 marca w Dwikozach w województwie świętokrzyskim. Przyszły pisarz ukończył w 1956 roku filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutował jednak już rok wcześniej recenzją powieści E. de Greff „Noc jest moim światłem”. Przez 20 lat pracował jako asystent redaktora w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie. W kolejnych latach był redaktorem naczelnym kwartalnika „Regiony”, a potem dwutygodnika „Sycyna”.

Przez całe swoje życie Myśliwski pisał. Jest autorem głośnych powieści, jak „Pałac”, „Kamień na kamieniu”, „Widnokrąg”, „Traktat o łuskaniu fasoli” czy „Ucho igielne”. Tworzył również dramaty, publikowane w czasopiśmie „Dialog”, jak „Złodziej”, „Klucznik”, „Requiem dla gospodyni” czy „Drzewo”.

Bohaterami utworów Myśliwskiego byli najczęściej polscy chłopi. Jak mówił sam pisarz „z tytułu swojego wieku” mógł jeszcze w okresie dzieciństwa „w kulturze chłopskiej uczestniczyć”. Jednocześnie Myśliwski podkreślał, że umierała ona wraz z wkraczaniem pisma.

– Bowiem kultura chłopska była kulturą mowy. Definitywnie skończyła się, gdy na wieś wkroczyła cywilizacja w postaci telewizora, pralki, telefonu. Do tej pory chłopska izba była najważniejszą instytucją kulturalną, ponieważ tam się zbierali ludzie na sąsiedzkie pogwarki, a teraz zamiast pogwarek i spotkań każdy miał w domu ekran, który do niego gadał – wyjaśniał podczas spotkania z czytelnikami w Warszawie w 2007 roku.

W 1998 roku Wiesław Myśliwski został uhonorowany Nagrodą Literacką Nike za powieść „Widnokrąg”. Sukces ten powtórzył w 2006 roku swoją powieścią „Traktat o łuskaniu fasoli”.