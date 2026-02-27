Książę Lubomirski ogłosił ważną nowinę. Jego syn w nowej roli

W mediach społecznościowych na profilu Fundacji Książąt Lubomirskich pojawiła się relacja z prestiżowego balu charytatywnego w Bernie. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli europejskiej arystokracji oraz środowisk związanych z działalnością dobroczynną.

Ród Lubomirskich reprezentowało młodsze pokolenie – księżniczka Weronika Konstancja oraz książę Jeremi Sebastian. Oboje zaprezentowali się w klasycznych, wieczorowych stylizacjach, wpisujących się w rangę wydarzenia.

Organizatorem balu był Zakon Maltański. Celem spotkania było zebranie funduszy na wsparcie osób potrzebujących oraz inicjatyw humanitarnych prowadzonych przez zakon.

instagram

Jeremi Sebastian pasowany na rycerza

Największe emocje wzbudziła jednak inna informacja. Jan Lubomirski-Lanckoroński podzielił się wiadomością o swoim synu. Jak przekazał, Jeremi Sebastian został niedawno pasowany na rycerza!

Młody książę otrzymał tytuł w strukturach Świętego Konstantyńskiego Zakonu Wojskowego Świętego Jerzego – historycznego zakonu o charakterze religijnym i charytatywnym, współpracującego od lat z europejskimi rodami arystokratycznymi. Wyróżnienie to wpisuje się w wielowiekową tradycję rodziny, która od pokoleń angażuje się w działalność dobroczynną oraz inicjatywy o charakterze reprezentacyjnym.

Młodzi Lubomirscy na balu. Po co?

Obecność młodych Lubomirskich na balu nie była przypadkowa. Dzieci księcia, z małżeństwa z Dominiką Kulczyk, coraz częściej pojawiają się podczas wydarzeń o charakterze społecznym i dobroczynnym. To element konsekwentnego wprowadzania kolejnego pokolenia w obowiązki związane z rodowym dziedzictwem.

W swoich publikacjach Jan Lubomirski-Lanckoroński regularnie podkreśla znaczenie międzynarodowej współpracy między rodami arystokratycznymi. W jego ocenie takie relacje nie są jedynie symbolem tradycji, ale realnym wsparciem dla projektów charytatywnych prowadzonych na świecie.

Czytaj też:

Książę ujawnia kulisy małżeństwa z Kulczyk. O tym nikt nie wiedziałCzytaj też:

Polski książę bawił się u boku królowej Kamili. Te słowa mówią wszystko