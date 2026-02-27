„Leniwnik” i „rozmemlnik” pogrążyły gracza. Pułapka za 50 tys. zł

W czwartkowym odcinku „Milionerów” uczestnik musiał zmierzyć się z językową fantazją Witkacego. Stawką było 50 tys. zł.

Neologizmy Witkacego w „Milionerach”

W teleturnieju Milionerzy padło pytanie, które zaskoczyło nawet dobrze przygotowanego gracza. Tym razem nie chodziło o matematykę czy geografię, lecz o twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza i jego językowe neologizmy.

Pytanie brzmiało: „Leniwnik”, „rozmemlnik” i „wylegadło” to wymyślone przez Witkacego synonimy słowa:

A. kanapa

B. koc

C. szlafrok

D. piżama

Brzmienie podpowiadało mebel, coś do wylegiwania się, intuicja na pierwszy słuch podsuwała kanapę i właśnie taką odpowiedź wskazał gracz.

Spokojny początek i językowa pułapka

Szymon Baliński z Radzymina, inżynier środowiska i biotechnolog, na co dzień łączący zawód stolarza z naukowymi ambicjami, długo prowadził grę z zimną krwią. Opanowany, pewnie przechodził przez kolejne progi, aż do pytania o napięcie w amerykańskich gniazdkach. Tam musiał wykorzystać aż dwa koła ratunkowe, a to oznaczało, że przy kolejnych pytaniach pozostaje mu już tylko wiedza i intuicja.

Przy pytaniu za 50 tys. zł nie było już marginesu bezpieczeństwa. Uczestnik zaufał swojej intuicji i wskazał odpowiedź A — kanapa. Tymczasem poprawna była C – szlafrok.

Kolejny raz okazało się, że językowe żarty Witkacego potrafią być wyjątkowo wyrafinowane. Ciekawskim podpowiadamy, że słowa, które sprawiły tyle kłopotu uczestnikowi teleturnieju, spotykamy w głośnej powieści Witkacego „Nienasycenie” (część pierwsza: „Przebudzenie”): „Tak myślała księżna (próżne marzenia!) drzemiąc zlekka, z rozdartemi wnętrznościami, spowita w seledynowy w złote kwiaty (co za zbytek!) szlafrok, vel: zatulnik, leniwnik, rozmemlnik, wylegadło, zawijak”.

