Paulina Krupińska odpowiada na komentarze o wadze. „Zajmijcie się sobą”

Komentarze o wadze potrafią też jednak zaboleć. Paulina Krupińska-Karpiel w końcu nie wytrzymała. Po fali krytycznych wpisów pod zdjęciami z balu Fundacji TVN prezenterka odpowiedziała wprost i bez uników.

Z modelingu do „Dzień dobry TVN”

Paulina Krupińska-Karpiel od lat jest obecna w show-biznesie. Karierę rozpoczęła jako nastolatka w modelingu, zdobyła tytuł Miss Polonia 2012 i Miss Photogenic na Miss Universe 2013, a od 2020 współprowadzi „Dzień Dobry TVN”. Jest żoną muzyka Sebastiana Karpiela-Bułecki z zespołu Zakopower, z którym ma dwoje dzieci: córkę Antoninę i syna Jędrzeja. Para wzięła ślub w 2018 roku w stylu góralskim. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola jednej z prowadzących śniadaniówkę TVN”, gdzie widzowie doceniają jej naturalność i swobodę w rozmowach z gośćmi.Tym razem jednak spotkała się z falą nieprzychylnych komentarzy, jakie pojawiły się pod zdjęciami z balu Fundacji TVN, które opublikowano w sieci. Internauci sugerowali, że wygląda na ciężarną albo że przybrała na wadze, pisząc o „dobrym karmieniu przez TVN”.

Paulina Krupińska-Karpiel do hejterów. „Zajmijcie się sobą”

W rozmowie z Plejadą prezenterka jasno określiła swoje podejście do takich opinii. „Zawsze idę dalej, bo wyszłam z domu, w którym zostałam na tyle zbudowana, że mam wysokie poczucie własnej wartości. Jestem pewną siebie osobą. Wiem, co jest dla mnie ważne i na pewno waga nie jest czymś, co mi spędza sen z powiek i nie jest czymś, co definiuje mnie jako człowieka, jako kobietę” — zaznaczyła.

Krupińska-Karpiel zwróciła się też bezpośrednio do osób, które komentują wygląd innych. „Powiedziałabym wszystkim tym osobom, które komentują wygląd fizyczny innych ludzi, komentują kogoś wybory wagę, żeby zajęły się sobą i żeby pokochały siebie. To nie jest o mnie, tylko to jest o tych osobach, które to piszą” — podsumowała trafnie.

