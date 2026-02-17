Ukochana Judyta powraca po 20 latach. Grochola napisała kolejną książkę

Historia kobiety znanej z powieści Katarzyny Grocholi i filmu „Nigdy w życiu!” nie tylko bawi, ale i skłania do refleksji nad relacjami rodzinnymi, miłością i próbą odnalezienia się po życiowych kryzysach. Wracają znani bohaterowie: Adam, Tosia, Ula, Eksio, a także nowe postaci, które wprowadzają świeżość i dodatkowe emocje.

„Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później”

Główna bohaterka, porzucona przez męża Tomasza, samotnie wychowuje córkę Tosię i pracuje jako autorka porad w redakcji magazynu kobiecego. W nowym tomie „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później” Grochola pokazuje Judytę dojrzalszą, wciąż z charakterystycznym humorem i autoironią, mierzącą się z wyzwaniami codzienności. Czy będzie w stanie doradzić córce? Czy Tosia odnajdzie swoją drogę? A matka Judyty w końcu zaakceptuje wybory córki?

Książka łączy humor z refleksją nad życiem rodzinnym, a narracja pierwszoosobowa pozwala czytelnikowi wejść w myśli bohaterki i śledzić jej wewnętrzne rozterki oraz radości. W tle pojawia się wątek romantyczny z Adamem i tajemniczym „Niebieskim”, co dodatkowo podkreśla uniwersalny motyw poszukiwania miłości i szczęścia.

Bestsellerowa autorka i fenomen „Nigdy w życiu!”

Katarzyna Grochola jest jedną z najpopularniejszych polskich autorek literatury obyczajowej. Jej książki sprzedają się w milionowych nakładach, a każda nowa pozycja trafia na listy bestsellerów. „Nigdy w życiu!” z 2000 roku oraz jej filmowa ekranizacja z 2004 roku w reżyserii Ryszarda Zatorskiego zdobyły ogromną popularność i uznanie widzów, porównywane bywają do „Dziennika Bridget Jones” ze względu na humor, lekkość i tematykę singielek w średnim wieku.

Fabuła książki i filmu skupia się na kryzysie: rozwodzie, buncie nastoletniej córki i poczuciu porażki. Judyta, pod wpływem przyjaciółki Uli, buduje dom pod Warszawą, symbolizujący niezależność i nowy start. Historia podkreśla, że nawet z najtrudniejszych sytuacji może wyniknąć coś pozytywnego.

