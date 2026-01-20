Żony i dziewczyny mistrzów. Te WAGs rozpalają Australian Open

Cały świat żyje tenisem, ale Australian Open to nie tylko sportowe emocje i wielkie nazwiska gwiazd kortów, ale też prawdziwy pokaz stylu i gorących uczuć na trybunach.

Słynne partnerki gwiazd Australian Open

Obok gwiazd kina, lokalnych elit i znanych twarzy nie tylko australijskiego show-biznesu uwagę kibiców co roku przyciągają partnerki najlepszych tenisistów świata. To one z trybun wspierają, przeżywają i często stają się bohaterkami medialnych relacji, równie mocno obleganymi przez fotoreporterów, co sami zawodnicy.

Nic dziwnego, kim byliby bowiem królowe kortów, gdyby nie ich piękniejsze połówki? Alexander Zverev podkreśla, że obecność jego partnerki na trybunach daje mu spokój i poczucie bezpieczeństwa, co przekłada się również na jego grę na korcie. Żona Novaka Djokovića komplementuje w mediach wielokrotnego triumfatora Australian Open podpisem pod zdjęciem: „Tak wiele jest powodów do wdzięczności”. Jedynie Alex de Minaur nieco się stresuje, kiedy myśli o przyszłości ze swoją narzeczoną. Dlaczego? Przekonajcie się sami.

Od szkolnych miłości, przez wieloletnie małżeństwa, po świeże zaręczyny i dyskretne romanse – oto najważniejsze WAGs tegorocznego Australian Open, kobiety, które stoją u boku tenisowych gwiazd, wspierają i zapewniają domowe ciepło.

WAGs Australian Open 2026

Novak Djokovic i Jelena Djokovic



Dziesięciokrotny triumfator Australian Open, Novak Djoković, kolejne zwycięstwa w Melbourne świętuje niezmiennie u boku swojej żony Jeleny. Para zna się od 2005 roku, a ślub wzięła w 2014 roku. Jelena wspominała w rozmowie z magazynem „HELLO!”, że rozpłakała się, gdy zobaczyła Novaka w dniu ceremonii. Małżeństwo wychowuje syna i córkę, a Jelena z powodzeniem łączy życie rodzinne z działalnością zawodową jako globalna dyrektor generalna Fundacji Novaka Djokovica, wspierającej edukację dzieci w Serbii. Nowy Rok powitała, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia męża z podpisem: „Tak wiele jest powodów do wdzięczności”.



Laila Hasanovic



Dwukrotny obrońca tytułu Australian Open, Jannik Sinner, walczy o trzecie zwycięstwo w Melbourne już u boku nowej partnerki. Włoski tenisista potwierdził swój związek z duńską modelką Lailą Hasanovic podczas zwycięskiego przemówienia po turnieju Vienna Open w 2025 roku. Od tego czasu para była widywana razem m.in. podczas Grand Prix Abu Zabi. Pochodząca z Kopenhagi Laila pracowała przy kampaniach dla marek takich jak Armani Beauty czy Mercedes-Benz, a w 2019 roku dotarła do finału konkursu Miss Danii. Wcześniej była w kilkuletnim związku z Mickiem Schumacherem. Choć oboje stronią od blasku fleszy, Sinner potwierdził relację w rozmowie z „Corriere della Sera”.



Alexander Zverev i Sophia Thomalla



Alexander Zverev od lat przyciąga uwagę kibiców nie tylko wynikami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Od 2020 roku jego partnerką jest Sophia Thomalla – modelka i prezenterka telewizyjna, starsza od tenisisty o ponad siedem lat. Sophia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy niemieckich mediów, znana m.in. z prowadzenia lokalnej wersji programu MTV „Are You the One?”. Poza pracą w telewizji rozwija także własną markę alkoholi. Zverev w wywiadzie dla „Tennis Magazin” podkreślał, że obecność Sophii daje mu spokój i poczucie bezpieczeństwa, co przekłada się również na jego grę na korcie.



Daniił Miedwiediew i Daria Miedwiediewa



Były lider rankingu ATP i mistrz wielkoszlemowy Daniił Miedwiediew od 2018 roku jest mężem Darii Miedwiediew, byłej tenisistki. Rosjanin wielokrotnie podkreślał, że to właśnie żona odegrała kluczową rolę w jego sportowym rozwoju. „Dała mi ogromną pewność siebie” – mówił w wywiadzie dla „Tennis World”, dodając, że moment oświadczyn był dla niego symbolicznym początkiem zawodowego przełomu. W 2025 roku para powitała na świecie drugą córkę. Daria współtworzy również markę batoników energetycznych, które Miedwiediew chętnie promuje.



Alex de Minaura i Katie Boulter



Najwyżej notowany australijski tenisista Alex de Minaur podczas Australian Open może liczyć na wyjątkowe wsparcie – na trybunach regularnie pojawia się jego narzeczona, brytyjska tenisistka Katie Boulter. Para poznała się w 2020 roku w hotelu podczas jednego z turniejów i umówiła się na kawę. To spotkanie zapoczątkowało poważną relację. Katie wspominała w rozmowie z „Sydney Morning Herald”, że od pierwszego spotkania wiedziała, iż to coś więcej. Zaręczyny ogłosili w 2024 roku, a ślub planują jeszcze w tym roku w Europie. De Minaur żartował w wywiadzie dla Eurosportu, że kiedy na korcie wygląda na zestresowanego, myśli głównie o budżecie ślubnym.Czytaj też:

