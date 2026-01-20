Na HBO Max wrócił serialowy hit. Aktorkę znamy z głośnego „House of Cards”

Serial „Doktor Larsen” zadebiutował na HBO Max w styczniu 2025 roku. Równo rok po premierze pierwszej odsłony, platforma serwuje nam drugą część tej opowieści. Produkcja jest inspirowana prawdziwą historią i oparta na popularnym włoskim serialu dramatycznym.

Wrócił hit HBO Max. Medyczny serial już w serwisie

Serial opowiada o ambitnej dr Amy Larsen, szefowej oddziału medycyny wewnętrznej, która po urazie mózgu traci osiem lat wspomnień. W pierwszym sezonie Amy próbuje odzyskać swoje dawne życie. Niestety nie jest to takie proste. Zdegradowana w pracy musi na nowo ułożyć swoje relacje ze współpracownikami i odnowić wszystkie potrzebne uprawnienia medyczne. To dopiero wierzchołek góry lodowej.

W drugim sezonie serialu Amy jest nadal stażystką w szpitalu, a jej przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Doktor Larsen rozpaczliwie próbuje odzyskać pamięć i wrócić do normalności, a jej życie zawodowe i uczuciowe coraz bardziej się komplikuje.

Każdy odcinek serialu to też kolejne ciekawe historie pacjentów i nietuzinkowe przypadki medyczne. „Mocny, emocjonalny, daje do myślenia”...; „Nie jestem fanem medycznych seriali, ale tu pierwszy sezon dosłownie wciągnąłem w jeden dzień” – pisali widzowie o pierwszym sezonie.

W roli głównej ponownie zobaczymy Molly Parker, znaną z takich produkcji jak „House of Cards”, „Cząstki kobiety” czy „Zagubieni w kosmosie”. Na ekranie towarzyszą jej: Omar Metwally, Jon Ecker, Amirah Vann, Scott Wolf, Patrick Walker oraz Anya Banerjee. Wśród obsady zobaczymy także Felicity Huffman znaną między innymi z serialu „Gotowe na wszystko”.

Na HBO Max dostępne są obecnie trzy odcinki 2. sezonu serialu.

Czytaj też:

8 świetnych norweskich seriali w polskim internecie. Nasze rekomendacjeCzytaj też:

Netflix kręci serial „Noce i dnie”! Polacy będą zachwyceni!