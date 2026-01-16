Rozpoznasz kultowe filmy PRL po kadrze? Kliknij i spróbuj swoich sił!
Rozpoznasz kultowe filmy PRL po kadrze? Kliknij i spróbuj swoich sił!

„Kochaj albo rzuć”
„Kochaj albo rzuć” Źródło: Zespół Filmowy Iluzjon
Quiz dla prawdziwych kinomaniaków PRL-u! Rozpoznasz film… po jednym kadrze? Sprawdź się!

Filmy z okresu PRL bawią, wzruszają i uczą. Kino tamtych lat potrafiło w subtelny sposób opowiadać o rzeczywistości, omijać cenzurę i jednocześnie tworzyć kultowe postacie, które do dziś są rozpoznawalne przez kolejne pokolenia. W naszym quizie sprawdzicie, jak dobrze znacie polskie kino tamtej epoki – nie wystarczy znać tytuły filmów, trzeba też rozpoznać je po pojedynczych kadrach.

To idealna okazja, by powrócić do klasyki PRL-owskiego ekranu, przypomnieć sobie kultowe sceny i aktorów, a przy okazji sprawdzić swoją pamięć wizualną i filmową wiedzę. Przygotujcie się na podróż w czasie i nieoczekiwane filmowe niespodzianki – tylko od was zależy, czy uda się wam odgadnąć wszystkie kadry!

Quiz z filmów z PRL. Poznacie po kadrze?

Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z filmu: To kadr z filmu:
  • Ryś
  • Miś

