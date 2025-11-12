Martyniuk zapowiada pozew! „Nie zapłacę im złamanego grosza!”

Daniel Martyniuk po raz pierwszy zabrał głos w sprawie skandalu, do którego doszło na pokładzie samolotu lecącego z Malagi do Warszawy. W długim oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych przedstawił własną wersję wydarzeń i zapowiedział, że nie tylko zamierza się bronić, ale planuje atak.

Awantura w samolocie z udziałem Daniela Martyniuka

Do incydentu doszło w październiku, gdy syn Zenona Martyniuka miał wdać się w kłótnię z personelem pokładowym. Według relacji świadków, był pod wpływem alkoholu, obrażał obsługę i utrudniał lot. Samolot, który zmierzał do Warszawy, musiał wykonać międzylądowanie na francuskim Lazurowym Wybrzeżu, gdzie Martyniuk został wyprowadzony przez policję.

„Zostałem znieważony i wygwizdany przez Polaków”

Po kilku tygodniach milczenia Daniel Martyniuk opublikował emocjonalne oświadczenie na InstaStories. Zapowiedział, że skieruje sprawę do sądu przeciwko liniom lotniczym. „Będę się sądził z Wizz Air do samego końca i nie zapłacę im złamanego grosza! Zostałem tam znieważony i wygwizdany przez Polaków. Własnych rodaków! Co ja wam zrobiłem? Jak tak można? Wszystko zostało nagrane! Podstawianie nóg w przejściu. Nagrania z waszych telefonów także są nielegalne. Także widzimy się na sali sądowej!” – napisał.

W dalszej części wpisu zwrócił się bezpośrednio do współpasażerów, nie kryjąc rozgoryczenia. „Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, zazdrosne bestie! Bo inaczej tego nie nazwę. Siedziałem na miejscu, poprosiłem o dwa piwa i Coca Colę. Niestety, z niewiadomych przyczyn zostało mi to odmówione. A was to wielce rozbawiło, ‘wilki’”.

Martyniuk zapowiada batalię prawną

Syn króla disco polo utrzymuje, że został potraktowany niesprawiedliwie i publicznie upokorzony. Choć linie lotnicze nie odniosły się dotąd do jego słów, sprawa może mieć ciąg dalszy w sądzie. Wiadomo, że za zakłócanie porządku na pokładzie samolotu oraz niestosowanie się do poleceń personelu, Martyniukowi mogą grozić poważne konsekwencje, w tym m.in. wysoka kara finansowa.

