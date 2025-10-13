Nowa miłość Katy Perry. Znany polityk u boku gwiazdy

W miniony weekend paparazzi uchwycili czuły moment między Katy Perry a byłym premierem Kanady Justinem Trudeau. Para została sfotografowana, gdy spędzała wspólny dzień na jachcie piosenkarki u wybrzeży Santa Barbara w Kalifornii.

Na zdjęciach, do których dotarł Daily Mail on Sunday widać, jak para wymienia pocałunki i obejmuje się na pokładzie luksusowej łodzi.

– Podpłynęła swoją łódką do małego statku przeznaczonego do obserwacji wielorybów, po czym zaczęli się całować – powiedział dziennikowi świadek zdarzenia. – Nie zdawałem sobie sprawy, z kim ona jest, dopóki nie zobaczyłem tatuażu na ramieniu tego faceta. Od razu dotarło do mnie, że to Justin Trudeau – dodał informator.

The Independent poinformował, że zwrócił się do przedstawicieli Perry i Trudeau z prośbą o komentarz, jednak żadna ze stron nie odniosła się do sprawy.

Od wspólnej kolacji do wspólnego rejsu

To nie pierwszy raz, gdy duet widziano razem. Pod koniec lipca Trudeau i Perry byli zauważeni podczas kolacji w restauracji Le Violon w Montrealu. Następnego dnia były premier pojawił się z córką na koncercie Perry w tym samym mieście – w ramach jej światowej trasy „Lifetime Tour”, która potrwa do 7 grudnia i zakończy się w Abu Zabi.

Kanadyjskie źródło w rozmowie z magazynem People już w sierpniu ujawniało, że „Trudeau i Perry interesują się sobą wzajemnie”. „Ona podróżuje po świecie, a on próbuje ułożyć sobie życie po odejściu z polityki, ale coś ich do siebie przyciąga. Mają ze sobą wiele wspólnego” – dodano na łamach periodyku.

Nowe początki po trudnych rozstaniach

Zarówno Perry jak i Trudeau, mają za sobą niedawne zakończenia długoletnich związków.

Piosenkarka rozstała się z Orlando Bloomem, ojcem jej pięcioletniej córki Daisy Dove Bloom. Separację ogłosili 4 lipca tego roku.

Z kolei Justin Trudeau po 18 latach małżeństwa ogłosił separację ze swoją żoną Sophie Grégoire Trudeau w sierpniu 2023 roku. Para pobrała się w 2005 roku i wychowuje troje dzieci: Xaviera, Ellę-Grace i Hadriena.

