Koniec legendy? Muniek komentuje rozłam w T.Love

To koniec jednej z najważniejszych muzycznych współprac w historii polskiego rocka. Zespół T.Love oficjalnie potwierdził rozstanie z Janem Benedekiem – gitarzystą i współautorem największych hitów grupy, w tym kultowej „Warszawy”. Teraz głos zabrał sam lider, Muniek Staszczyk.

Jan Benedek odchodzi. „Dojechaliśmy do stacji końcowej”

8 października Jan Benedek ogłosił w mediach społecznościowych, że kończy współpracę z T.Love i Zygmuntem „Muńkiem” Staszczykiem. Jego wpis nie pozostawił złudzeń – w legendarnym składzie narastały napięcia.

„Drodzy państwo, dojechaliśmy do stacji końcowej naszej współpracy z Zygmuntem Staszczykiem. Ja jadę dalej swoją drogą z paroma refleksjami. Do wspólnego tworzenia muzyki potrzebny jest wspólny głos, wspólne emocje i przyjacielskie relacje. A nie ma dobrych relacji bez szacunku i transparentności” – napisał Benedek. Muzyk dodał, że nie czuje się już częścią obecnego oblicza T.Love. „Szczerze powiem, że nie do końca odnajduję się w najnowszej muzyce prezentowanej jako T.Love/Muniek, ale życzę zespołowi wytrwałości w dalszej drodze” – przyznał.

facebook

Oficjalne oświadczenie zespołu T.Love

Niedługo po publikacji wpisu Benedeka, oficjalne stanowisko przedstawił również zespół. „Szanowni państwo, informujemy, iż z dniem 6.10.2025 r. zespół T.Love zakończył współpracę z Janem Benedekiem. Bardzo dziękujemy Janowi za wspólny udany powrót zespołu w składzie z płyty «King», przypieczętowany wydaniem w 2022 r. płyty pt. «Hau, hau!». Życzymy wszystkiego, co dobre na dalszej drodze muzycznej” – napisano w oświadczeniu.

Jednocześnie formacja poinformowała, że nowym gitarzystą został Maciej „Magilla” Majchrzak – znany z utworów „Nie, nie, nie” i „Chłopaki nie płaczą”. Muzyk zadebiutuje w składzie T.Love podczas koncertu w Gdańsku, zaplanowanego na 11 października.

facebook

Muniek Staszczyk o rozstaniu: „Janek ma trudny charakter”

W rozmowie z „Faktem” lider zespołu postanowił rozwiać wątpliwości i szczerze opowiedzieć o kulisach decyzji. W przesłanym przez menadżera oświadczeniu Muniek nie ukrywał, że rozstanie nie było łatwe, ale stało się nieuniknione.

„Janek jest świetnym kompozytorem i gitarzystą, i wiele wniósł do historii T.Love. Razem stworzyliśmy »Warszawę« i »Kinga«, ale ma bardzo trudny charakter i dlatego też bardzo ciężko się z nim pracuje, i dlatego musieliśmy się rozstać” – przyznał Staszczyk.

Czytaj też:

„Druga najlepsza piosenka o Warszawie”. Nie do wiary, gdzie spisał ją MuniekCzytaj też:

Burza po występie Muńka w Sopocie. „Kto mu na to pozwolił?”