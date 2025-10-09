Kim Kardashian w nowym serialu od twórcy „Eda Geina”! Zwiastun jest 10/10

Ryan Murphy uznawany za jednego z najważniejszych twórców współczesnej telewizji. Zyskał sławę dzięki tworzeniu oryginalnych, często prowokacyjnych seriali, które łączą elementy dramatu, czarnego humoru i społecznego komentarza. Do jego najbardziej znanych produkcji należą „Glee”, „American Horror Story”, „Wybory Paytona Hobarta”, antologia „Potwory” (w tym sezony o Edzie Geinie, braciach Menendez czy Jeffreyu Dahmerze), „Pose”, „Ratched”, „Feud”, „Hollywood” czy „American Crime Story”. Murphy jest znany z przełamywania tematów tabu, promowania różnorodności oraz dawania przestrzeni mniejszościom, zwłaszcza społeczności LGBTQ+. Jego charakterystyczny styl wizualny i odważne podejście do narracji uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców w Hollywood.

Jego nowa produkcja „Wszystko dozwolone” z gwiazdorską obsadą odkrywa historie silnych, niezależnych kobiet, które w świecie pełnym rywalizacji i wyzwań wyznaczają własne zasady gry. Ryan Murphy jest współautorem scenariusza, reżyserem i producentem wykonawczym.

Nowy serial od twórcy „Potwory: Historia Eda Geina”. O czym będzie?

Grupa prawniczek specjalizujących się w rozwodach opuszcza prestiżową, zdominowaną przez mężczyzn kancelarię, by stworzyć własną, niezależną praktykę – miejsce, gdzie prym wiodą kobiety. Ambitne, pewne siebie i niezwykle bystre, obcują w świecie, w którym pieniądze, władza i miłość zmieniają się w niebezpieczną grę o wysoką stawkę. Codziennie mierzą się z dramatami, zdradami i sekretami, które mogą zniszczyć kariery i małżeństwa. Prawniczki z odwagą i bezkompromisowością nie tylko wchodzą do skomplikowanej gry, lecz tworzą jej własne zasady.

W rolach głównych występują: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka oraz Sarah Paulson i Glenn Close.

Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

Serial „Wszystko dozwolone” zadebiutuje na platformie Disney+ we wtorek 4 listopada. W dniu premiery dostępne będą trzy odcinki, a następne będą pojawiać się w Disney+ co tydzień.

Czytaj też:

10 najlepszych seriali nordic noir, które każdy powinien obejrzećCzytaj też:

Ed Gein bije rekordy na Netflix, ale nie wygrywa! Ten miniserial go przebija