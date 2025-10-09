Burza po „Ślubie od pierwszego wejrzenia”. Jedno zdanie Maćka podzieliło widzów

Nowy sezon „Ślubu od pierwszego wejrzenia” nie daje widzom chwili wytchnienia. W sieci znów grzmi. Wszystko za sprawą Maćka, uczestnika, który podczas pierwszego wspólnego śniadania z żoną zaskoczył ją nietypowym wyznaniem.

Wyznanie, które zaskoczyło Karolinę

Maciek, który dopiero co poznał Karolinę przed ołtarzem, nie ukrywa przed kobietą swoich przyzwyczajeń i nawyków. Już pierwszego poranka po ślubie zdecydował się na szczere wyznanie. – „Jem tylko jeden posiłek dziennie, w dwugodzinnym oknie” – zdradził przed kamerami.

Ta deklaracja wprawiła jego nowo poślubioną żonę w niemałe zdumienie. – „O nie, wyjdę przy tobie na jakąś słonicę!” – zareagowała rozbawiona Karolina, próbując rozładować napięcie. Maciek, nieco żartobliwie, dodał też, że nie zamierza odkrywać wszystkich kart od razu. – „Zamierzam zdradzać ci jeden sekret dziennie” – przyznał z uśmiechem.

Internauci: „Strasznie męczący człowiek”

Choć scena teoretycznie miała lekki i humorystyczny wydźwięk, widzowie nie pozostali obojętni. Na profilach programu w mediach społecznościowych szybko pojawiła się lawina komentarzy. Wielu internautów skrytykowało zachowanie Maćka, uznając je za pretensjonalne i trudne do zaakceptowania.

„Współczuję tej fajnej i naturalnej dziewczynie”, „Strasznie męczący człowiek”, „Pan ma swój świat, nie wróżę długich wspólnych lat”, „Jak da się zjeść choć jeden posiłek razem, to będzie cud” – pisali użytkownicy. Nie zabrakło też opinii na temat jego diety. „Jego odżywianie się nie jest zdrowe! Rozreguluje sobie metabolizm!” – komentowali inni.

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Karolina zyskuje sympatię

Wśród internetowych głosów pojawiło się też współczucie i wsparcie dla Karoliny. Widzowie chwalą ją za naturalność, opanowanie i poczucie humoru, które pomogło złagodzić napiętą atmosferę przy stole. Choć to dopiero początek nowego sezonu „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, jedno jest pewne – relacja Karoliny i Maćka już teraz budzi ogromne emocje.

