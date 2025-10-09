Burza w sieci po wypadku w „Top Model”. Widzowie są wstrząśnięci

W trakcie ostatniego odcinka „Top Model” doszło do dramatycznego wypadku na oczach kamer. Jedna z uczestniczek spadła z wybiegu. Wyglądało to na poważny wypadek.

Ryzykowny pokaz w „Top Model”

W najnowszym odcinku 14. edycji „Top Model” uczestnicy mieli przed sobą jedno z najtrudniejszych zadań sezonu. Ich wybiegiem stała się trójwymiarowa konstrukcja z podświetlanymi schodami, a dodatkowym utrudnieniem dwa roboty, które ochlapywały modeli farbą. Wszystko to miało podkreślić spektakularny charakter pokazu, jednak szybko okazało się, że wyzwanie jest niebezpiecznym zadaniem.

Modele i modelki występowali w bardzo wysokich obcasach i platformach, co wymagało nie tylko równowagi, ale i odwagi. Nad przygotowaniami czuwała ikona programu Żaklina Ta Dinh oraz choreograf Kuba Walica. Jurorzy – Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Michał Piróg, Marcin Tyszka i Dawid Woliński – obserwowali wszystko z napięciem. Gościem specjalnym odcinka był artysta Sobel.

Wypadek Sary na oczach kamer

Kulminacyjny moment nadszedł, gdy na scenie pojawiła się Sara Anwar. Podczas zejścia z podestu uczestniczka potknęła się i runęła na ziemię. W studiu zapanowała cisza, a jurorzy i publiczność wstrzymali oddech.

Mimo bólu i zaskoczenia Sara zachowała zimną krew. Po chwili wstała i dokończyła pokaz, nie pozwalając, by wypadek zdominował jej występ. „Min jurorów nie widziałam. OK, stało się, muszę wstać i dokończyć przejście. Tyle, nie mogę wybiec” – powiedziała po wszystkim.

Burza w sieci. Widzowie krytykują produkcję

Po emisji odcinka w mediach społecznościowych zawrzało. Widzowie zarzucili twórcom programu brak rozsądku i przesadne dążenie do widowiskowości kosztem bezpieczeństwa uczestników.

„To top model czy jakiś konkurs na klauna, akrobatę?”, „Tragiczny pomysł z takim pokazem... całe szczęście, że Sara wyszła z tego cała i zdrowa!”, „Ten pokaz to nowa inspiracja do Squid Game? Z cyklu: przejdź po schodach lub giń?” – pisali internauci. W komentarzach podkreślani, że zadanie było zbyt ryzykowne i „odklejone od rzeczywistości”.

