Julia Wieniawa: Bieda to stan umysłu. Internauci: Żyje w bańce

Julia Wieniawa znów w centrum uwagi! W ostatnim wywiadzie u Kuby Wojewódzkiego 26-letnia aktorka, piosenkarka i influencerka przyznała, że jest pracoholiczką i że „bieda to stan umysłu”. Jej kontrowersyjne słowa wywołały burzę w sieci – część internautów ostro krytykuje gwiazdę, wskazując na oderwanie od rzeczywistości i problem nierówności społecznych.

„Zawsze wiedziałam, że będę bogata”

Julia nie ukrywa, że od dziecka wiedziała, czego chce od życia. „Ja wcale nie pochodzę z bogatej rodziny. Ale jako dziecko już wiedziałam, co mnie w życiu czeka. Nieświadomie afirmowałam to swoje życie. Zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać, co będę chciała. Czułam to w trzewiach” – mówiła w rozmowie z Wojewódzkim.

Gwiazda podkreśla, że sukces wymaga ciężkiej pracy i konsekwencji. „Nie wystarczy chcieć, tylko trzeba mieć obrany cel i nie porównywać się do innych. Robić swoje, nawet kiedy ktoś podcina ci skrzydła. Trzeba otrzepać się i poprawić koronę, jest to namacalne w moim przypadku” – tłumaczyła Wieniawa.

Jej intensywny tryb życia potwierdza udział w prestiżowym pokazie L’Oréal w Paryżu i premierze drugiego albumu, na którym artystka przedstawiła swoje alter ego „Anastazję” – postać żądną nowych doświadczeń.

Julia Wieniawa „żyje w swojej bańce influencerki”?

Słowa Julii wywołały mieszane reakcje w sieci. Część komentujących krytykuje ją za brak wrażliwości społecznej. „Cześć, jestem Julia i żyję w swojej bańce influencerki”, „Czyli jak ktoś nie ma na chleb, to wystarczy sobie wyobrazić?”, „Cześć, jestem Julia i nie rozumiem, jak działają nierówności społeczne” – pisali oburzeni fani.

Niektórzy zwracali uwagę, że takie wypowiedzi mogą mieć fatalny wpływ na innych młodych ludzi. „Każde dziecko myśli, że będzie sławne i bogate, ale nie każde jest. Teraz nasłuchają się takich Julek, które mówią, że to ich wina, i trzeba było afirmować lepiej. I cyk, sznur” – pisze jeden z internautów.

Jednocześnie niemała część fanów podziwia Julię za determinację i konsekwencję. Dla nich Wieniawa jest symbolem młodej kobiety, która nie boi się wyzwań i konsekwentnie, a co najważniejsze — z sukcesami, realizuje swoje cele.

Czytaj też:

Wolsztyn w szoku. Znany twórca internetowy nie żyje, w pokoju zwłoki kobietyCzytaj też:

Justyna Steczkowska wyśmiana w kabarecie. Mocne porównanie