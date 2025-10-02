Wolsztyn w szoku. Znany twórca internetowy nie żyje, w pokoju zwłoki kobiety

W nocy z wtorku na środę w jednym z hoteli w Wolsztynie doszło do dramatu. Policjanci, wezwani przez zaniepokojoną kobietę, odkryli w pokoju hotelowym ciało 25-latki i ciężko rannego 28-letniego mężczyznę z Warszawy.

Tragedia w hotelu. Nie żyje tiktoker „Jagodzianka”

Jak ustalił „Fakt”, to znany twórca internetowy, tiktoker występujący w sieci pod pseudonimem „Jagodzianka”. Mężczyzna miał liczne rany cięte na obu przedramionach. Został natychmiast przewieziony do szpitala w Wolsztynie, jednak około godziny 3 nad ranem zmarł. „Mężczyzna z licznymi ranami ciętymi przedramienia lewego i prawego został w stanie ciężkim przewieziony do wolsztyńskiego szpitala, gdzie około godziny 3 nad ranem zmarł” – przekazał dziennikarzowi RMF FM Maciej Borowski z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

Prawdopodobnie zabójstwo i samobójstwo

Zgłoszenie o możliwym zagrożeniu wpłynęło na numer alarmowy około pół godziny po północy. Dzwoniła kobieta, która nie mogła skontaktować się ze swoją koleżanką – ta wybrała się na spotkanie z chłopakiem. Po przyjeździe funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia.

Śledczy wstępnie zakwalifikowali sprawę jako zabójstwo i samobójstwo sprawcy. Według ustaleń „Faktu” 25-letnia mieszkanka Wolsztyna chciała w tym dniu zakończyć związek z chłopakiem, co mogło doprowadzić do tragicznego finału. Para znała się od kilku miesięcy, poznali się w internecie.

Z ostatniej chwili. Szczegóły śledztwa

Jak ustalił portal epoznan.pl, prokuratura przedstawiła już pierwsze ustalenia w tej sprawie. – Przeprowadzono oględziny z użyciem skanera 3D. Sekcja zwłok 25-latki i 28-latka odbędzie się w poniedziałek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta zmarła w wyniku licznych ran zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Na jego ciele również ujawniono obrażenia pochodzące od takiego narzędzia. Kluczowe znaczenie dla ustalenia mechanizmu śmierci będą miały badania sekcyjne – przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Poznański serwis podaje, iż śledczy potwierdzają, że ofiary znały się i były parą. 28-latek przyjechał do Wolsztyna, by zwrócić kobiecie jej rzeczy. Spotkali się w hotelu. Według wstępnych ustaleń to on miał zaatakować partnerkę, a następnie próbować odebrać sobie życie.

Kim był „Jagodzianka”?

28-latek był aktywny na TikToku i YouTubie, gdzie występował jako „Jagodzianka”. Miał dziesiątki tysięcy obserwujących. Internetowi widzowie kojarzyli go również z lombardu w Drezdenku, prowadzonego przez twórców kanału „Pan z Lombardu”.