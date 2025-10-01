Open'er ogłosił headlinera. Absolutna legenda zagra w Polsce!

To będzie prawdziwa uczta dla fanów rocka i alternatywy! Organizatorzy Open’er Festival powered by Orange ogłosili właśnie, że główną gwiazdą przyszłorocznej edycji imprezy będzie The Cure. Brytyjska ikona sceny muzycznej wystąpi w piątek, 3 lipca 2026 roku, na Orange Main Stage i – jak zapowiadają organizatorzy – tego dnia to oni całkowicie zawładną Gdynią.

The Cure – legenda rocka i alternatywy

The Cure to zespół, który od dekad ma status kultowy. Powstał w Crawley w 1976 roku z inicjatywy Roberta Smitha, który do dziś pozostaje jego liderem. Na scenie debiutowali dwa lata później, a od tego czasu zdążyli zagrać ok. 1800 koncertów i wydać 14 albumów studyjnych, ponad 40 singli, filmy koncertowe, płyty live i ścieżki dźwiękowe. W 47-letniej historii grupy przewinęło się przez nią aż 13 muzyków, a obecny skład tworzą: Robert Smith (wokal i gitary), Simon Gallup (bas), Jason Cooper (perkusja), Roger O’Donnell (instrumenty klawiszowe) oraz Reeves Gabrels (gitary).

Grupa znana jest z charakterystycznego, melancholijnego brzmienia, które łączy elementy punk rocka, nowej fali, synthpopu, gotyckiej atmosfery i alternatywnego popu. To właśnie The Cure uznawani są za pionierów rocka gotyckiego i jedną z najważniejszych formacji w historii muzyki alternatywnej.

Kultowe utwory i przełomowe albumy

W dorobku The Cure znajdują się płyty, które zmieniły oblicze muzyki. Album „Disintegration” z 1989 roku uchodzi za ich opus magnum i jest uznawany za jedno z największych dzieł alternatywnego rocka. Wcześniej świat usłyszał m.in. „Seventeen Seconds”, „Faith”, „Pornography”, „Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me” czy „Wish” – albumy, które stały się fundamentem nowej fali i rocka alternatywnego.

To właśnie The Cure dali światu takie hity jak „Boys Don’t Cry”, „A Forest”, „Lullaby”, „Lovesong”, „Friday I’m In Love” czy „Fascination Street”. Ich twórczość od melancholijnych ballad po melodyjne i bardziej popowe brzmienia inspiruje kolejne pokolenia artystów.

Open’er 2026 – daty i sprzedaż biletów

Open’er Festival powered by Orange 2026 odbędzie się w dniach 1–4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Specjalna, limitowana pula biletów FanTix dostępna będzie 7 października od godziny 12:00 – tylko dla osób zapisanych do newslettera Alter Art i Open’era.

Dzień później, 8 października o godzinie 12:00, wystartuje otwarta sprzedaż Early Bird Tickets na stronie opener.pl. Chętnych z pewnością nie zabraknie, bo koncert The Cure to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych przyszłego roku.

