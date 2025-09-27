Gorczyca i Czeczot mieli wypadek. „Życie potrafi zmienić się w sekundę”

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot jechali w piątek 26 września do Gniezna na spektakl „Optymiści – czyli nasi w Egipcie” w reżyserii aktora. W trakcie podroży doszło do wypadku. W miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim na drodze zderzyły się dwa auta.

Gorczyca i Czeczot mieli wypadek. Aktor trafił do szpitala

Policja poinformowała o przebiegu zdarzenia. – Kobieta, która prowadziła pojazd osobowy marki Citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki Mercedes – poinformowała Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

W wyniku wypadku poszkodowany został Krzysztof Czeczot, który siedział za kierownicą mercedesa. - Aktor doznał obrażeń ciała w postaci złamania ręki. Został przetransportowany do szpitala. Pasażerce oraz kierującej citroenem na szczęście nic się nie stało – przekazała Anna Osińska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Gorczyca i Czeczot mieli wypadek. Aktorka zabrała głos

Karolina Gorczyca nie odniosła w wyniku wypadku żadnych obrażeń. Kilkadziesiąt godzin po zdarzeniu aktorka zamieściła post w mediach społecznościowych, w którym zapewniła, że zarówno ona, jak i jej mąż, czują się dobrze.

„Życie potrafi zmienić się w sekundę. Dzięki Bogu nie tym razem. Wczoraj z Krzysztofem Czeczotem mieliśmy dużo szczęścia, ale przede wszystkim zapięte pasy i dostosowaną prędkość jazdy. Dzięki temu jesteśmy bezpieczni – napisała aktorka na swoim profilu na Instagramie.

Przy okazji Karolina Gorczyca podziękowała służbom z okolic Gniezna za szybką reakcję i pomoc. „Wszystko z nami ok. Dziękujemy Wam za troskę i wspierające wiadomości” – dodała.

