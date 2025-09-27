Polscy aktorzy mieli poważny wypadek. Na jaw wyszły nowe fakty

Do zdarzenia doszło w piątek 26 września tuż po godzinie 15:40 w miejscowości Niechanowo w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce.

Poważny wypadek w Wielkopolsce

Anna Osińska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie przekazała, że na drodze zderzyły się dwa samochody. Mercedes jechał od strony Witkowa w kierunku Gniezna drogą wojewódzką nr 260, kierująca citroenem wyjeżdżała z drogi podporządkowanej.

– Kobieta, która prowadziła pojazd osobowy marki Citroen nie ustąpiła pierwszeństwa i wyjechała z podporządkowanej, uderzając tym samym w samochód marki Mercedes – tłumaczyła Kamila Kozłowska z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Na miejsce zdarzenia zostały wezwane trzy zastępy straży pożarnej, w tym dwa zastępy jednostki OSP Niechanowo i jeden zastęp z JRG Gniezno

W efekcie wypadku poszkodowany został kierowca mercedesa. – W wyniku tego wypadku obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Mężczyzna podróżował z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Kierująca citroenem także nie odniosła obrażeń – poinformowała Anna Osińska.

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot mieli wypadek

Jak dowiedziało się TVN24, para, która podróżowała mercedesem, to znani polscy aktorzy – Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca. Artyści, którzy są prywatnie małżeństwem, podróżowali do Gniezna na spektakl „Optymiści – czyli nasi w Egipcie”.

Jest to komediowe przedstawienie, którego reżyserem jest Krzysztof Czeczot. – Przez ostatni rok podróżowałem po różnych resortach aby zobaczyć, co dzieje się na wczasach all inclusive. Historie które widziałem mocno podkręciłem, tak by ten wieczór był dla naszych widzów wspaniałą rozrywką. Jestem przekonany, że wszyscy będą się doskonale bawić, oglądając komedię jakiej jeszcze w teatrze nie widzieli – opowiadał aktor.

Z powodu wypadku piątkowy występ został odwołany.

Czytaj też:

Gorące nowości na Netflix. Tych 8 tytułów warto obejrzećCzytaj też:

Netflix nie zwalnia tempa. Oficjalnie potwierdził kontynuację kultowej serii