Sieklucka: Nie potrzebuję zapełniać pustki. Świadomie zdecydowałam się na bycie singielką

Ama Sieklucka, właściwie Anna-Maria Sieklucka – aktorka teatralna i telewizyjna, a od niedawna podcasterka. Międzynarodowy rozgłos przyniósł jej filmowy debiut – rola Laury w trylogii „365 dni”, która stała się globalnym fenomenem Netflixa. Dziś można ją oglądać w brytyjskiej produkcji „Pokuszenie” w reżyserii Neila Marshalla (film dostępny w serwisach streamingowych), a także w spektaklu warszawskiego Teatru Capitol pt. „Pół żartem”.



Paulina Socha-Jakubowska: Należysz do grona gwiazd, które funkcjonują w sieci i to dosyć intensywnie, ale jednak niewiele o sobie mówią, nie zawsze wykładają karty na stół.

Ama Sieklucka: Staram się mocno dbać o swoją prywatność, jednak zauważyłam taką tendencję, że z dnia na dzień coraz bardziej się otwieram.

Zaufałam sobie, poznałam siebie i zobaczyłam też, że ze względu na to, że ponad 80 procent obserwujących z całego świata to kobiety (w sumie 4 miliony obserwatorów na samym Instagramie – red.), one są niezwykle ciekawe tego, jak żyję (…).

Oto fragment odcinka:

Dzisiaj ze swoją strefą emocjonalną jestem pogodzona, optymistyczna i... I taka współpracująca z tym, kim jestem od wewnątrz.