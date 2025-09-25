Chwile grozy w „Afryka Express”! Tomasz Iwan miał poważny wypadek

Na planie programu „Afryka Express” doszło do dramatycznego zdarzenia, które omal nie skończyło się tragedią. Tomasz Iwan, były reprezentant Polski w piłce nożnej, został potrącony przez rozpędzony motocykl. Wszystko działo się na oczach jego partnerki, Karoliny Woźniak.

Wypadek na planie „Afryka Express”

Podczas realizacji jednego z zadań Iwan niespodziewanie wyszedł na ulicę i wpadł pod motocykl. Sportowiec upadł na ziemię, a uczestnicy i ekipa programu przeżyli prawdziwe chwile grozy. Wypadek będzie można zobaczyć w 4. odcinku show, który TVN pokaże w sobotę, 27 września.

Już teraz jednak fragment nagrania pojawił się w mediach społecznościowych. Partnerka Iwana, Karolina Woźniak nie mogła ukryć emocji podczas oglądania dramatycznych ujęć. — „Nie pamiętam dokładnie tej całej sytuacji. Chyba wyparłam to” — przyznała przed kamerą. „To było raptem parę sekund... Miałam w głowie milion myśli w tym czasie. Łącznie z tym, czy ty w ogóle żyjesz” – dodała Karolina.

„Widzę w tym swoją winę” – przyznaje Iwan

Sam Tomasz Iwan opowiedział, jak wyglądały okoliczności wypadku. Nie ukrywał, że częściowo obarcza siebie winą za całe zajście. Na szczęście skończyło się tylko na strachu i żadne poważne obrażenia nie zatrzymały go na dłużej poza planem. Wypadek Iwana wywołał jednak pytania, czy para będzie w stanie kontynuować udział w „Afryka Express”. O tym, czy zdecydują się zostać, widzowie dowiedzą się w najbliższym odcinku, w sobotę 27 września o godz. 20.

„Afryka Express” – nowy sezon, nowy kontynent

W nowym sezonie telewizyjny wyścig po raz pierwszy odbywa się na Czarnym Lądzie. Nowa prowadząca, Iza Krzan, prowadzi osiem par przez spalone słońcem sawanny, zatłoczone, kolorowe bazary i masajskie wioski Kenii i Tanzanii. Szesnaścioro uczestników, 2600 kilometrów do pokonania, trudne tereny, gdzie natura rządzi się własnymi prawami, jedynie dolar w kieszeni i — jak pokazuje ten wypadek, niejedna nieprzewidziana, często bardzo niebezpieczna przygoda po drodze. Oto co serwuje nam na jesień „Afryka Express”. Do obejrzenia w soboty na antenie TVN.

