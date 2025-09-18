Spin-off „Yellowstone” zaskakuje. Nowa gwiazda w obsadzie

Nowy spin-off kultowego serialu Yellowstone” skupi się na dalszych losach Beth Dutton i Ripa Wheelera, a do obsady właśnie dołączyło kolejne głośne nazwisko. Australijski aktor Jai Courtney wcieli się w postać, która może mocno namieszać w życiu głównych bohaterów.

Jai Courtney dołącza do obsady spin-offu Yellowstone”

Jak podaje „Variety”, Jai Courtney zagra Rob-Willa – „imponującego, nieprzewidywalnego zarządcę rancza”. 39-letni aktor znany jest widzom z takich produkcji jak „Legion samobójców”, „Terminator: Genisys”, „Szklana pułapka 5” czy seria „Niezgodna”. Pojawił się także w serialach „Spartakus: Krew i piach” oraz „Bezpaństwowcy”. W ostatnich latach grał m.in. w „Niebezpiecznych zwierzętach”, „Pies na medal” i chwalonym serialu „Świt Ameryki”.

Courtney dołączy do gwiazdorskiej obsady, w której są już Kelly Reilly, Cole Hauser, Finn Little, Annette Bening, Ed Harris i Kyle Promisco.

Nowe życie Beth i Ripa

Nowy spin-off, roboczo zatytułowany „The Dutton Ranch”, pokaże wydarzenia dziejące się tuż po finale „Yellowstone”. Beth i Rip, grani przez Reilly i Hausera, próbują ułożyć sobie życie z dala od problemów, które od lat towarzyszyły rodzinie Duttonów. Na ranczu toczy się codzienna walka o przetrwanie, a para stara się wychować Cartera na silnego i odpowiedzialnego mężczyznę.

Według zapowiedzi akcja serialu ma być napięta jak cięciwa łuku, a nowe postacie, w tym Rob-Wil, dodatkowo wniosą do fabuły kolejne dramaty i konflikty.

Twórcy i premiera

Showrunnerem nowej produkcji został Chad Feehan, który wcześniej odpowiadał m.in. za „Stróżów prawa: Bass Reeves”. Spin-off „Yellowstone” ma zadebiutować w przyszłym roku i już dziś określany jest jako jedna z najbardziej wyczekiwanych premier w USA. Nie tylko. Polscy fani serialu również nie mogą się doczekać.

