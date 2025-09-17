Niezapomniane role legendy. Najlepsze filmy Roberta Redforda

We wtorek 16 września nad ranem odszedł amerykański aktor i reżyser Robert Redford. Zdobywca Oscara zmarł w w swoim domu w górach, niedaleko Provo w stanie Utah. Smutną informację potwierdziła w oświadczeniu rzeczniczka artysty, Cindi Berger. Miał 89 lat.

Robert Redford — legendarny aktor, który potrafił jak nikt czarować na ekranie

Robert Redford przez dekady stał się jednym z tych aktorów, których nazwisko przyciąga widza jak magnes. Z jednej strony niepowtarzalny urok, z drugiej – umiejętność grania postaci zarówno romantycznych, jak i niezwykle skomplikowanych. W chwilach, gdy Hollywood tonie w efektach specjalnych, on przypominał, jak ważne są emocje, charakter i człowiek.

Robert Redford urodził się 18 sierpnia 1936 roku w Santa Monica w stanie Kalifornia. Karierę rozpoczął od występu w 1959 roku na Broadwayu w sztuce „Tall Story”. Jego pierwszym filmem była komedia sportowa z 1960 roku „Duby smalone”. Po produkcji z 1967 roku zatytułowanej „Boso w parku” zyskał przydomek „złotego chłopca z Kalifornii”, który przylgnął do niego na lata. W 2002 roku otrzymał Honorowego Oscara za całokształt osiągnięć aktorskich otrzymał

Kultowe role Roberta Redforda

Ogromną, światową popularność przyniosła mu rola Sundance'a Kida w westernie "Butch Cassidy i Sundance Kid z 1969 roku". Otworzyła mu ona drogę do kolejnych kultowych tytułów, takich jak „Żądło”, „Wielki Gatsby”, „Trzy dni Kondora”, „O jeden most za daleko” czy „Pożegnanie z Afryką”. W 2019 roku zaliczył też krótki występ w megahicie „Avengers: Koniec gry”.

Choć zagrał mnóstwo ról, to te dziesięć zebranych przez nas filmów (uwaga: plus jeden bonusowy!) pokazuje go w pełni. W roli głównej, w roli reżysera i na początku jego długiej drogi do sławy. Każda z tych ról przyniosła mu uznanie krytyków i uwielbienie widzów.

Top 10 filmów Roberta Redforda, które musisz zobaczyć

„Wszystko stracone” (2013)



To jedna z najbardziej poruszających ról w jego karierze. Redford występuje sam na ekranie, jako samotny żeglarz — niemal bez dialogów (zaledwie 51 wypowiedzianych słów). Film pokazuje walkę człowieka z naturą: jego jacht rozbija się o dryfujący kontener, potem przychodzi burza, izolacja i walka o przetrwanie. Ta kreacja to dowód, że Redford potrafi utrzymać uwagę widza samym milczeniem, gestem, spojrzeniem.



„Kandydat” (1972)



Redford gra Billa McKaya, idealistycznego młodego prawnika, który zostaje namówiony do kandydowania do Senatu USA. Zaczyna z przekonaniami – chce walczyć o sprawy społeczne, ekologiczne – ale wraz z kampanią jego stanowiska zostają złagodzone, obraz medialny nad nim rośnie. To film o tym, że polityka to czasem kompromisy, że ktoś może być zmieniony przez sam system walki o władzę.



„Butch Cassidy i Sundance Kid” (1969)



Klasyk westernu, w którym Redford gra Sundance Kida u boku Paula Newmana, który gra Butch'a Cassidy. Obraz pełen humoru, męskiej przygody, ale też przejmującego smutku. To jedna z ról, które przyniosły mu ogromny rozgłos.



„Żądło” (1973)



W „Żadle” Redford gra Johnny’ego Hookera – młodego oszusta, który wraz z bardziej doświadczonym partnerem planuje zemstę za śmierć przyjaciela. To film pełen zwrotów akcji, sprytu, wyrafinowanej zawiłości, a Redford błyszczy tu jako charyzmatyczny, bystry i wzbudzający sympatię cwaniaczek. Z zasadami!



„Wszyscy ludzie prezydenta” (1976)



Robert Redford wciela się w rolę Boba Woodwarda – dziennikarza „Washington Post”, który wraz z Carlem Bernsteinem odsłania aferę Watergate. Film jest do dziś uznawany za jeden z najlepszych dramatów politycznych. Surowy, realistyczny, mocny, również, a może właśnie dzięki roli Roberta Redforda.



„Niemoralna propozycja” (1993)



Ten film rozpalił wyobraźnię widzów na całym świecie. Robert Redford wcielił się w rolę miliardera, który składa młodemu małżeństwu szokującą ofertę – milion dolarów w zamian za jedną noc z żoną, graną przez Demi Moore. Obraz wywołał gorące dyskusje o moralności, granicach miłości i sile pieniądza. Redford stworzył tu postać pełną uroku i elegancji, ale jednocześnie niepokojącą, zmuszając widza do zastanowienia się, czy każda relacja ma swoją cenę.



„Tacy byliśmy” (1973)



Jeden z melodramatów wszech czasów. To romantyczna historia na tle politycznych podziałów. Redford i Barbra Streisand jako Hubbell i Katie – zakochani, ale z różnicami światopoglądowymi, które w końcu tworzą barierę nie do przekroczenia. Film pełen emocji, sentymentu, nostalgii i Redford pokazuje tu swoją romantyczną stronę.



„Pożegnanie z Afryką” (1985)



Redford jako Denys Finch Hatton w „Pożegnaniu z Afryką” błyszczy na ekranie, kreując postać eleganckiego wolnego ducha, który pozostaje w skomplikowanej relacji z Meryl Streep. Film epicki – piękne krajobrazy, silne emocje i wątek miłosny. Trudno obok niego przejść obojętnie.



„Trzy dni Kondora” (1975)



Redford gra Joe Turner, analityka CIA, który po powrocie z lunchu odkrywa, że wszyscy jego koledzy zostali zamordowani. Jego bohater musi walczyć nie tylko o przetrwanie, ale przede wszystkim o odkrycie, kto go zdradził. To pełen napięcia thriller szpiegowski, gęsty od paranoicznej atmosfery. Klasyk gatunku!



„Zaklinacz koni” (1998)



Redford w podwójnej roli — aktora i reżysera. Filmowa adaptacja kultowej powieści o człowieku, który potrafił nawiązać niewyobrażalną więź z końmi. Fabularnie – historia trenera, który pomaga młodej dziewczynie i jej koniowi po tragicznym wypadku. Film opowiada o traumie, zaufaniu, naturze i relacjach między człowiekiem a zwierzęciem, a Redford gra tu na najwyższych obrotach.



Bonus: „Boso w parku” (1967)



Na pewno mniej znany od kultowych produkcji. „Barefoot in the Park” pokazał Redforda w lekkiej, romantycznej komedii. Młody mąż mierzy się z chaosem i temperamentem żony. To jedna z jego wczesnych, ale pamiętnych ról. Czytaj też:

