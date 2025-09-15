Polska superprodukcja w Japonii. Szansa na światową karierę

Polski film z rozmachem godnym Hollywood zakończy Expo 2025 w Osace. Organizatorzy wybrali „Chopin, Chopin!” – superprodukcję Telewizji Polskiej i Akson Studio – jako oficjalny film pokazowy uroczystości zamknięcia światowej wystawy.

„Chopin, Chopin!” – superprodukcja za 72 mln złotych

To nie tylko ogromny prestiż dla naszej kinematografii, ale także szansa, by przed międzynarodową publicznością zaprezentować Fryderyka Chopina w zupełnie nowym świetle. Dzieło Michała Kwiecińskiego, z Erykiem Kulmem w roli głównej, to jedna z najdroższych produkcji w historii polskiego kina. Budżet filmu wyniósł 72 mln zł, a prace nad nim trwały ponad dwa lata. Efekt? Biograficzny dramat o geniuszu fortepianu, który ma zachwycać nie tylko muzyką, ale też obrazem.

Twórcy „Chopin, Chopin!” sięgnęli po rozwiązania, jakich w Polsce dotąd nie było. Monumentalna scenografia, kostiumy szyte z dbałością o każdy detal, autentyczne rekwizyty – wszystko to ma przenieść widza do XIX-wiecznej Europy. W warstwie wizualnej inspiracją stały się malarskie arcydzieła Caravaggia i Rembrandta.

Na ścieżce dźwiękowej obok kompozycji Chopina znalazły się także utwory Hildur Guðnadóttir, laureatki Oscara, Złotego Globu, BAFTA i Grammy, oraz muzyka niemieckiego producenta Robota Kocha. Zdjęcia kręcono nie tylko w Polsce – m.in. na Dolnym Śląsku, w Pszczynie i Żaganiu – lecz także we Francji (Bordeaux) i w Hiszpanii na Majorce.

Portret artysty odczarowany

Film skupia się na latach spędzonych przez Fryderyka Chopina w Paryżu – w okresie jego największej sławy, miłości i twórczego rozkwitu. To psychologiczny portret kompozytora, który pokazuje go nie tylko jako ikonę muzyki, ale też jako człowieka pełnego namiętności, humoru, sprzeczności i emocji.

Obok Kulma na ekranie pojawią się Maja Ostaszewska, Karolina Gruszka i Dominika Ostałowska, a także francuskie gwiazdy: Joséphine de La Baume, Lambert Wilson i Victor Meutelet. – Wybór filmu „Chopin, Chopin!” na galę finałową Expo w Osace to symboliczne uhonorowanie polskiej kultury i dziedzictwa muzycznego, a także dowód na rosnące uznanie dla polskiej sztuki filmowej na arenie międzynarodowej. Jestem dumny, że Telewizja Polska ma w tym swój udział – podkreśla Tomasz Sygut, dyrektor generalny TVP.

„Chopin, Chopin!” – premiera już jesienią

Produkcja Akson Studio trafi na polskie ekrany 10 października 2025 roku. Wcześniej jednak zobaczą ją uczestnicy finałowej gali Expo – jednego z największych wydarzeń kulturalno-gospodarczych świata. Dla polskiej kinematografii to szansa, by raz jeszcze przypomnieć światu, że Chopin to nie tylko symbol muzyki, ale też bohater filmowy na miarę globalnej widowni.

Czytaj też:

Co nowego w tym tygodniu? Netflix ma prawdziwą perełkęCzytaj też:

Ależ wpadka w „Rolnik szuka żony”. Arek natychmiast odrzucił kandydatkę