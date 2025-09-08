Wielki powrót po 20 latach. Magda Mołek i Hubert Urbański znowu razem

To będzie wieczór pełen emocji i niesamowitych niespodzianek. Jedną z nich jest powrót na parkiet legendarnej pary.

Jubileusz „Tańca z Gwiazdami”

W tym roku mija dokładnie 20 lat od chwili, gdy „Taniec z Gwiazdami” po raz pierwszy pojawił się w Polsce. Wtedy na scenę wkroczyli oni – Magda Mołek i Hubert Urbański – tworząc jedną z najbardziej rozpoznawalnych par prowadzących w historii polskich programów rozrywkowych. Teraz, po dwóch dekadach, ponownie pojawią się w jubileuszowej odsłonie show.

Start nowego sezonu zaplanowano na 14 września o godz. 19:55 w Polsacie. To nie będzie jednak zwykła edycja, ale podwójny jubileusz – dwudziestolecie programu i trzydziesta jego odsłona w polskiej telewizji.

Twórcy zadbali o to, by pierwsze odcinki na długo zapadły widzom w pamięć. Już w premierowym epizodzie na scenie pojawi się duet, bez którego trudno wyobrazić sobie początki „Tańca z Gwiazdami”. Magda Mołek i Hubert Urbański nie tylko przypomną klimat pierwszej edycji, ale też niewykluczone, że wkroczą na parkiet tanecznym krokiem.

Spotkanie gwiazd i wspomnienia sprzed lat

To jednak nie koniec atrakcji. W trzecim odcinku, który zostanie wyemitowany 28 września, przewidziano zlot gwiazd. Do studia przy Łubinowej w Warszawie powróci ponad 200 uczestników, którzy przez dwie dekady rywalizowali w tanecznym show.

Każdy odcinek jubileuszowej edycji ma być hołdem dla historii programu. Pojawią się archiwalne materiały, niepublikowane wcześniej ujęcia i wspomnienia osobowości, które zapisały się w historii „Tańca z Gwiazdami”.

Kto powalczy o Kryształową Kulę?

W 17. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wystąpi 11 par. Widzowie zobaczą m.in. Tomasza Karolaka z Izabelą Skierską, Barbarę Bursztynowicz z Michałem Kassiną, Ewę Minge z Michałem Bartkiewiczem czy Maję Bohosiewicz z Albertem Kosińskim. Do rywalizacji staną także Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Lanberry i Piotr Musiałkowski, Aleksander Sikora i Daria Syta, Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska, Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Po raz pierwszy w historii programu zatańczy żeńska para – Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Z powodów zdrowotnych z udziału w jubileuszowej edycji musiał zrezygnować Michał Czernecki.

Nagroda wzrosła dwukrotnie. Gwiazda, która zdobędzie Kryształową Kulę tej jesieni, otrzyma 200 tysięcy złotych, tancerz – 100 tysięcy złotych. „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” powraca w niedzielę, 14 września o godz. 19:55 na antenie Polsatu.

