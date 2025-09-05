Koniec miłości. Marcela Leszczak i Michał Koterski się rozwodzą

To już oficjalne. Marcela Leszczak i Michał Koterski rozstają się na dobre.

Leszczak i Koterski biorą rozwód

Plotki, które od miesięcy krążyły w mediach społecznościowych, właśnie znalazły potwierdzenie. Marcela Leszczak w rozmowie z Pomponikiem zdradziła, że jej małżeństwo z Michałem Koterskim dobiegło końca. Co więcej, pozew rozwodowy został już złożony w sądzie.

„Rozstali się, bo mieli inne spojrzenie na różne sytuacje. Pozostają w dobrych relacjach, jednak nie zamierzają ponownie wrócić do siebie” – powiedziała modelka w rozmowie z Damianem Glinką, reporterem Pomponika. „Tak, rozstaliśmy się. Rozstania nie są żadnym powodem do świętowania czy szczycenia się, jest to po prostu smutne doświadczenie, które trzeba przeżyć po swojemu. Pozostajemy w dobrych relacjach i stosunkach” – potwierdziła dla Jastrząbpost.pl Marcela Leszczak. „Fryderyk jest otoczony miłością” – zapewniła, pytana o ich wspólnego syna.

Historia burzliwej miłości

Związek Leszczak i Koterskiego od lat przypominał sinusoidę. Para poznana w sylwestrową noc 2016/2017 bardzo szybko się zaręczyła i wkrótce powitała na świecie syna Fryderyka. Choć wielokrotnie próbowali ratować swoją relację – nawet uczestnicząc w terapii dla par – kolejne rozstania i powroty nieodmiennie kończyły się rozczarowaniem. W 2024 roku, ku zaskoczeniu fanów, wzięli cichy ślub na Florydzie. Wydawało się wtedy, że to przełom i początek nowego etapu. Niestety, problemy powróciły, a o rozwodzie miały podobno przesądzić kłótnie i brak porozumienia. „Pozew rozwodowy został złożony. Rozstaną się za porozumieniem stron” – dowiedział się Pomponik.

Relacja aktora i modelki od początku budziła emocje. Były zaręczyny, narodziny dziecka, rozstania i powroty. W jednym z kryzysów Koterski związał się z aktorką Dagmarą Bryzek, jednak finalnie wrócił do Marceli. W mediach para wielokrotnie podkreślała, że ich związek to trudna, ale cenna lekcja. Leszczak otwarcie mówiła, że życie u boku Koterskiego wymagało wiele pracy i dojrzałości. Ostatecznie jednak – jak pokazał czas – to nie wystarczyło, by przetrwać.

