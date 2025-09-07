Supermodelka zachwyca w wieku 62 lat. „To moja najbardziej żywa dekada”

Elle Macpherson, ikona wybiegów z lat 80.wciąż zachwyca formą i udowadnia, że życie po sześćdziesiątce może być bardziej ekscytujące niż kiedykolwiek wcześniej.

Elle Macpherson: od „The Body” do nowej roli w życiu

62 lata i nowa energia! Elle Macpherson, jedna z najsłynniejszych modelek świata, w rozmowie z magazynem „HELLO!” wyznała, że dopiero teraz czuje się naprawdę wolna i pełna życia.

Świat poznał ją jako „The Body” (Ciało), gdy w latach 80. podbiła Nowy Jork i aż pięciokrotnie (rekord!) pojawiła się na okładce „Sports Illustrated” w wydaniu poświęconym strojom kąpielowym. Dziś Australijka mówi otwarcie: „Bycie po sześćdziesiątce było dla mnie przejściem od bycia »Ciałem« do ucieleśnienia czegoś o wiele głębszego, do znaczącego celu”.

Życie w Miami i australijski duch

Macpherson mieszka obecnie w Miami, gdzie najważniejsi są dla niej synowie – 27-letni Flynn i 22-letni Cy – oraz możliwość życia blisko morza. „Posiadanie dzieci to moje największe osiągnięcie. Bycie matką to najważniejsza rzecz, jaką robię” – podkreśla.

Supermodelka zachwyca się atmosferą Florydy. „Uwielbiam ciepło, luz i płynność Miami – jest tu swobodnie i beztrosko. Zdecydowanie najlepiej czuję się nad morzem i w ciepłe dni”. Jej styl? „Trójkątne bikini w stylu surferki, stara para dżinsów i biały T-shirt, minimalny makijaż, kowbojski kapelusz i japonki albo Birkenstocki”. Elle podkreśla, że Miami przypomina jej Australię. „To jest dom – tam, gdzie są moje dzieci i gdzie jest moje serce, kiedy nie jestem w Australii, bo Australia zawsze jest dla mnie domem”.

Choroba, która zmieniła wszystko

Ostatnia dekada nie była jednak tylko pasmem sukcesów. W 2017 roku Elle usłyszała diagnozę raka piersi. Po operacji zdecydowała się na holistyczne leczenie w Arizonie, otoczona zespołem specjalistów. „To był szok, nieoczekiwane, dezorientujące; przerażające pod wieloma względami” – wspomina. „Doszłam do wniosku, że nie ma niczego pewnego i absolutnie żadnych gwarancji” – przyznaje.

Dziś, jako założycielka firmy kosmetyczne i partnerka muzyka Doyle’a Bramhalla II, promienieje szczęściem. Jej recepta? „Chodzi o to, żeby pozwolić życiu płynąć. Zawsze dostosowywałam się do chwili obecnej, kierując się sercem i rozumem. Nadal to robię”.

Sekret Elle Macpherson: spokój i medytacja

Na pytanie, jak znajduje równowagę, odpowiada prosto: medytacja. „Równowaga wymaga spokoju – nie zobaczysz swojego odbicia w płynącej wodzie. Codziennie poświęcam czas na medytację, aby mój cel i priorytety stały się jasne. Ten wewnętrzny kompas nigdy cię nie zawiedzie” – mówi Elle.

Swoje obecne życie, w wieku 62 lat podsumowuje dosadnie: „To moja najbardziej żywa dekada – życie w moich prawdziwych latach. Nigdy nie czułam się bardziej wolna i pełna życia niż teraz, w wieku 62 lat”.

Czytaj też:

Supermodelka i jej córka w szoku. Dzięki aplikacji randkowej odkryły obrzydliwą prawdęCzytaj też:

Syn gwiazdora seriali i supermodelki aresztowany. Poważne zarzuty